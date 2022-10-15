Чотири найпихатіші знаки зодіаку: презирство до інших в них у крові

Зарозумілих людей, які ставлять себе вище інших, беручи до уваги лише власні бажання та інтереси, не любить ніхто. З ними маже неможливо мирно співіснувати. Адже задля власної вигоди і комфорту вони легко пожертвують потребами того, хто поруч.

Найбільш пихатими представниками зодіакального кола на думку астрологів є Овени, Скорпіони, Стрільці та Леви. Зневажлива поведінка для них звичайна справа. Ба більше, представники цих знаків часто навіть не розуміють, що їх виражена горделивість завдає болю оточуючим їх людям.

Овен

Народжені під цим сузір’ям вирізняються своєю імпульсивністю та тяжким характером. Під час сварки вони можуть спалахнути та наговорити опоненту зайвого. Тактовність – це взагалі не про Овенів. Вони справжні майстри робити «з мухи слона» та створювати конфлікти на пустому місці. себе ж представники знаку ніколи не критикують і вважають просто ідеальними. А тим, хто їх образить, готові мститися будь якими доступними способами.

Скорпіон

Скорпіони вміло маніпулюють людьми навколо заради власної вигоди. Представники знаку дуже запальні і можуть доволі жорстко виражати своє невдоволення та навіть презирство, якщо їх щось не влаштовує. На шляху до своєї мети Скорпіони без жалю приносять у жертву інших людей та фактично знищують конкурентів. Однак такий тяжкий норов значно ускладнює особисте життя Скорпіонів. Вони намагаються конкурувати з коханою людиною, а це тільки шкодить стосункам.

Стрілець

Представники цього знаку переконані, що їм ніхто не рівня. Тому свою зверхність Стрільці вважають цілком нормальною. Вони не прив’язуються до людей і легко розривають відносини, як тільки втрачають інтерес. А завдяки вмінню контролювати свої емоції Стрільці ще й чудово маніпулюють людьми, легко добиваючись від них бажаного. Та якщо Стрільців раптом розізлять або виявлять до них неповагу, представники знаку обов’язково помстяться. Причому помста ця застане винного у найнеочікуваніший момент.

Лев

Леви завжди на першому місці і «керують парадом». Вони не визнають конкурентів, адже вважають, що в усьому кращі за інших. А якщо хтось вирішить з ними про це посперечатися, ще й отримає «на горіхи». Людям, яких Леви вважають невдахами, вони не соромляться показувати своє презирство. Якщо ж раптом представникам знаку зроблять боляче, вони спершу навіть не покажуть свої почуттів. А згодом, коли ворог вже забуде про образу, завдадуть йому удару в спину.