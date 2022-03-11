В Україні різко обмежили обіг валюти: вперше за всю історію

Нацбанк України прийняв постанову, що обмежує для фізичних осіб користування системою переказів SWIFT. У зв’язку з цим українці не можуть здійснювати обмін інформацією із європейськими банками. Нове обмеження вже викликало проблеми із закупівлями для військових та переселенців, за які волонтери тепер не мають змоги розплатитися.





Обіг валюти між українськими та світовими банками НБУ вирішив обмежити через впровадження в Україні військового стану. Валютний ринок України тимчасово припинив свою роботу, а долар було зафіксовано на позначці 29,25 грн/дол. Та якщо українці почнуть здійснювати валютні транзакції до банків Європи чи США, нестійка рівновага українського фінансового ринку може похитнутися.

Тож Нацбанк прийняв єдине вірне у військових умовах рішення – тимчасово обмежити користування SWIFT принаймні для фізосіб. Однак таке рішення регулятора багатьом українцям не сподобалося. Зокрема одна з клієнток Укрексімбанку Марія Стасенко про свою проблему з переказом розповіла на власній сторінці у Facebook. Жінка повідомила, що їй не вдалося здійснити міжнародний переказ коштів, який було заплановано ще до початку воєнних дій.

Клієнтка у своєму повідомленні підкреслила, що завжди підтримувала рішення Національного банку України. Однак не може зрозуміти, чому після погроз відімкнути від SWIFT Росію, доступ до системи втратили й українці.

Поскаржилися на обмеження переказів також українські волонтери, що користувалися системою SWIFT в процесі оплати товарів для військових. Вони розповіли про проблеми із закупівлями, які виникли саме через відмову обслуговувати міжнародні транзакції фізичних осіб з України.

Та знайшлися серед користувачів Facebook і громадяни, які правильно зрозуміли мотивацію Нацбанку. Один із коментаторів посту Марії Стасенко зазначив: «Якщо зараз нам дозволити SWIFT – економіка України буде зруйнована за лічені дні…». Тож рішення регулятора щодо обмеження валютних переказів за кордон – це не що інше, як справжнісінький порятунок для фінансової системи України.

Натомість клієнтці, що поскаржилася на неможливість здійснення переказу порадили скористатися платіжною картою. Адже цей спосіб оплати товарів та послуг за кордоном для українців наразі є доступним.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿