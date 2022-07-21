Українці, які перейшли до «Нафтогазу», зіткнулися з несподіваними проблемами

У травні понад 10 млн. українських родин були примусово переведені на обслуговування до ГК «Нафтогаз». Після цього кількість споживачів компанії зросла фактично усемеро – з 1,8 млн. до 12,6 млн. Та виявилося, що постачальник був не готовий до такого шаленого напливу клієнтів. Українці, які щойно почали отримувати газ від «Нафтогазу», масово скаржаться на неякісний сервіс. І не дивно, адже напруження не витримує навіть сайт постачальника, а на всі питання та скарги клієнтів відповідають лише боти.





На Facebook-сторінці «Нафтогазу» українці щодня залишають сотні гнівних коментарів. Хтось скаржиться на проблеми зі створенням особистого кабінету користувача, у інших в цьому самому кабінеті замість даних про споживання висвічуються самі нулі. Чимало клієнтів також повідомляють про проблеми із сайтом, який просто не завантажується через велику кількість відвідувачів.

Та найбільшою проблемою, за словами споживачів, є те, що на всі їхні питання відповідають лише боти чи автовідповідачі. Поговорити з «живим» співробітником компанії майже нереально. Тож клієнти в кращому випадку отримують відповіді на свої питання за кілька днів, а часом не отримують їх взагалі.

Щоб зменшити кількість дзвінків до операторів постачальнику довелося навіть вдатися до хитрощів. З чат-боту «Нафтогазу» просто прибрали кнопку зв’язку зі службою підтримки. Однак клієнти це одразу зауважили і ситуація лише погіршилася.

Експерти зазначають, що причиною проблем, які виникли у «Нафтогазу» з приходом нових клієнтів, є банальна нестача працівників. Хоча постачальник ще на початку травня знав про неспроможність більшості українських газзбутів забезпечувати своїх споживачів ресурсом і міг заздалегідь подбати про збільшення штату. Та тепер майже 98% українських родин доведеться запастися терпінням й дати «Нафтогазу» можливість впоратися з новим обсягом роботи.