Стало відомо, які автомобілі найчастіше приганяють в Україну без плати за розмитнення

Нульове розмитнення, що діє в Україні вже понад місяць, дало свої плоди. На вторинному авторинку з’явилася ціла низка свіжопригнаних машин найрізноманітніших моделей. Спеціалісти популярного порталу для автомобілістів Auto.ria склали свій рейтинг легковиків, які найчастіше завозили в Україну без сплати податків. Більшість із них – моделі 2009-2014 років випуску.





На першому місці за кількістю ввезених без мита екземплярів опинилася модель Volkswagen Passat. За останній місяць до України потрапило близько 1160 тис таких автомобілів, середня вартість яких наразі становить 10 600 дол.

Другим в рейтингу став Renault Megane. Одну із найулюбленіших моделей українців завезли до України протягом безмитного місяця у кількості 690 екземплярів. Приблизна ціна, яку правлять за Megan на вторинному ринку – 7500 дол.

Третю сходинку за популярністю серед торговців євробляхами посіла Skoda Octavia, ввезена у кількості 670 одиниць. За таку машину сьогодні просять не менше 6000 дол. Та часом ціна доходить навіть до 8600 дол, залежно від стану автівки.

Решту місць у топі авто, яких в безмитному режимі пригнали найбільше, посіли такі моделі:

Volkswagen Golf – 8600 дол, 500 шт.;

Ford Focus –7000 дол, 440 шт.;

Volkswagen Jetta – 9200 дол, 400 шт.;

Opel Astra – 6700 дол, 400 шт.;

BMW X5 – 19 000 дол, 380 шт.;

Hyundai Sonata – 9000 дол, 350 шт.;

BMW 5 Series – 15 500 дол, 330 шт.;

BMW 3 Series – 13 000 дол, 310 шт.;

Audi A4 – 11 700 дол, 270 шт.;

Audi A6 – 16 000 дол, 250 шт.;

Renault Grand Scenic – 7800 дол, 240 шт.;

Opel Zafira – 7200 дол, 230 шт.

Варто зазначити, що пільги на безкоштовне розмитнення вживаних авто можуть незабаром скасувати. На розгляд Ради вже підготували відповідних законопроект. Якщо його буде прийнято, за ввезенні до України б/в автомобілі знову доведеться платити мито, акциз та ПДВ. А це своєю чергою може суттєво вплинути на їх вартість на вторинному ринку.