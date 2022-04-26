Євро б’є рекорди в Україні: як росте валюта в обмінниках

Протягом останнього тижня вартість євро в обмінниках сягнула понад 36 грн/євро. В той самий час долар балансував у межах 32,6-32,8 грн /дол. Як змінювався курс основних валют з 18 до 25 квітня?





Згідно з даними Мінфіну за минулий тиждень долар США встиг піднятися в ціні аж на 22 копійки. Якщо ще на початку минулого тижня українці могли придбати «зелений» за ціною 32,58 грн/дол, то зараз його вартість становить вже 32,8 грн/дол. Натомість обміняти свої доларові заощадження можна по курсу 3,6 грн/дол. Тоді як станом на 18 квітня ціна долара на продаж становила 32,35 грн/дол, тобто на 25 коп. менше.

Євро ж за останній тиждень взагалі побив рекорд за темпами здорожчання. Його вартість в обмінниках збільшилася на 29 коп. і сягнула 36,09 грн/євро. Тоді як на початку тижня єдина європейська валюта вартувала лише 35,80 грн/євро. Продати ж євро українці наразі можуть за 35,75 грн/євро, хоча ще кілька днів тому курс викупу цього виду валюти в обмінниках складав лише 35,35 грн/євро.

Варто зазначити, що в середині минулого тижня, а саме в середу 20 квітня, євро сягнув ще більших значень. Ціна покупки становила 36,10 грн/євро. Та потім європейська валюта пішла на спад, і лише в понеділок 25 квітня знову почала дорожчати. Долар поводив себе схожим чином. На початку тижня він взяв курс на зростання. Потім дещо просів. Та під кінець минулого тижня знову потроху пішов угору.

Нагадаємо, що курс основних валют станом на кінець березня був набагато вищим. Зокрема долар було неможливо придбати менше ніж за 33 грн/дол, євро вартував від 37 грн/євро. Та варто пам’ятати, що у березні діяли обмеження на придбання валюти в банках. Чорний ринок був єдиним варіантом для бажаючих придбати долари та євро. А отже обмінники могли спекулювати валютою та накручувати курс.