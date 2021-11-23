“Sorry I’m not sorry!” – психологи розповіли, за що не потрібно просити вибачення

Психологи впевнені, вибачення не завжди потрібні. Більш того, іноді нема потреби говорити: “Вибач мені”, тому що ви нічого поганого не зробили. Буває, людина просить вибачення в міру своєї незахищеності, або через почуття страху.





Отже, ТОП-10 причин через які людині не варто хвилюватися і відчувати себе кривдником.

За що не варто говорити: “Вибач”

“Не соромно, якщо ви чогось не знаєте“. Не бачили прем’єру якогось популярного фільму? Не читали нову книгу відомого письменника? Нічого страшного, адже це не обов’язково. А все тому, що людина просто не може знати всього, що відбувається. Тим більше коли мова йде про сучасний світ, де кожну хвилину відбувається якась масштабна подія.

Зовнішність — якщо когось не влаштовує ваші зачіска, макіяж або одяг, це проблеми не ваші, а тієї людини, якій поруч з вами не комфортно. Те ж саме стосується ваги, зросту, кольору шкіри та волосся.

Сексуальна орієнтація людини в сучасному світі теж не повинна хвилювати оточення. Це особистий вибір кожного. Сьогодні суспільство виступає за рівність можливостей і прав. А найголовніше, так це те, що у 21 столітті, коли є поняття квір, небінарна персона, гендерна рівність, абсолютно не варто вибачатися за почуття та емоції до будь-якої статі.

Ідеї ​​та думки. Свої погляди, ідеї та переконання потрібно відстоювати, захищати, доказувати, якщо потрібно. Але ні в якому разі не говоріть: “Вибачте, я тут подумав(ла).” або щось в цьому дусі. Нічого страшного, якщо не знайдете однодумців. Це ще не означає, що ви не праві.

Почуття — психологи говорять, що ніхто не має права засуджувати людину за її емоційний стан. Почуття не завжди можна контролювати, і в цьому немає нічого ганебного. Більш того, не можна закриватися в собі й тримати емоції під замком.

Турбота про себе — всі люди егоїсти, просто деякі ще й маніпулятори. Людина повинна піклуватися про себе, своє здоров’я, зовнішній вигляд. І зовсім не повинна шукати виправдань цим вчинкам (в межах розумного, звичайно).

“Вибачте за мій успіх” — ви помічали, як люди іноді соромляться своїх нагород, досягнень, перемог … але хіба це нормально? Успіх потрібно всіляко заохочувати — це результат праці та зусиль. Тому ніколи не відчувайте провини за те, що ви в чомусь успішніший за своїх друзів і рідних.

“Мені потрібна допомога” і в цьому немає нічого поганого. Якщо людина потребує співчуття, підтримки, опори, вона має право отримати їх від рідних, друзів, або на зустрічі у психотерапевта. Але картати себе за безпорадність не варто.

І наостанок, психологи кажуть, що не варто вибачатися за «відмову від чого-небудь». Таке рішення нікого не образить. Часті вибачення роблять з людини жертву! І всі ці «вибач» поступово заганяють в глухий кут. Тому потрібно вміти дозволити собі жити щасливо.