“Sorry I’m not sorry!” – психологи рассказали, за что не нужно просить прощения

Психологи уверенны, извинения не всегда нужны. Более того, иногда нет необходимости говорить: «Извини меня», потому что вы ничего на самом деле плохого не сделали. Бывает, человек просит прощения в меру своей незащищенности и чувства страха.





Итак, «ТОП-10 причин из-за которых человеку не стоит волноваться и чувствовать себя обидчиком.

За что не стоит говорить: «Прости»

«Не стыдно, если вы чего-то не знаете». Не видели премьеру нашумевшего фильма? Не читали новую книгу популярного писателя? Ничего страшного, ведь это не обязательно. А всё потому что человек просто не может знать всего, что происходит. Тем более, когда речь идет о современном мире, где каждую минуту происходит какое-то масштабное событие.

Внешность — если кого-то не устраивает ваши прическа, макияж или одежда — это проблемы не ваши, а того человека, которому рядом с вами некомфортно. То же самое касается веса, роста, цвета кожи и волос.

Сексуальная ориентация человека в современном мире тоже не должна волновать окружающих. Это личный выбор каждого. Сегодня общество выступает за равность возможностей и прав. А самое главное, так это то, что в 21 веке, когда есть понятия квир, небинарная персона, гендерно равные, совершенно не стоит извиняться за чувства и эмоции.

Идеи и мнения — свои взгляды, идеи и мнения нужно отстаивать, защищать, доказывать, если нужно. Но ни в коем случае не говорите: «Простите, я тут подумал(а).» или что-то в этом духе. Ничего страшного, если не найдете единомышленников. Это еще не значит, что вы не правы.

Эмоции — психологи говорят, что никто не имеет права осуждать человека за его эмоциональное состояние. Чувства не всегда можно контролировать, и в этом нет ничего постыдного. Более того, нельзя закрываться в себе и держать эмоции под замком.

Забота о себе — все люди эгоисты, просто некоторые еще и манипуляторы. Человек должен заботиться о себе, своем здоровье и внешнем виде. И совсем не должен искать оправданий транжирству на себя (в пределах разумного, конечно).

Извините за мой успех — вы замечали, как люди иногда стесняются своих наград, достижений, побед… но разве это нормально? Успех нужно всячески поощрять — это результат труда и усилий. Поэтому никогда не чувствуйте вины за то, что вы в чем-то успешнее своих друзей и родных.

«Мне нужна помощь» и в этом нет ничего плохого. Если человек нуждается в сострадании, поддержке, опоре — он имеет право получить их от родных, друзей, или на приёме у психотерапевта. Но корить себя за беспомощность не стоит.

И напоследок, психологи говорят, что не стоит извиняться за «отказ от чего-нибудь». Ваше решение никого не обидит. Частые извинения делают из человека жертву! И все эти «извини» постепенно загоняют его в угол. Поэтому нужно уметь разрешить себе наглость жить счастливой жизнью.