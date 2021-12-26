Стало відомо, як повпливає «1000 Зеленського» на субсидії та податки

Власники «зелених сертифікатів», що засвідчують вакцинацію від коронавірусу можуть отримати «президентську» 1000 грн. на спеціально відкриту картку в одному з банків-партнерів програми. Але цілком закономірно українців цікавить ціла низка питань, пов’язаних із пільгами, податками. Про те, чи вплине бонусна 1000 на ці сфери, розповімо більш докладно.





1000 Зеленського та субсидії

У Міністерстві соціальної політики поспішають заспокоїти українців, які почали порушувати питання щодо впливу “тисячі за вакцинацію” на призначення житлової субсидії. Ці кошти українці отримують у рамках додаткової програми єПідтримка, тому вони ніяк не можуть вплинути на призначення субсидій.

Також вона не може зменшити розмір допомоги від держави. Справа в тому, що виплата одноразова, вона не входить до загального сукупного доходу домогосподарства, не збільшує його, і, відповідно, не може ніяк впливати на виплату субсидій.

Тому всі питання і побоювання щодо цього абсолютно безпідставні.

1000 Зеленського та податки

У Міністерстві фінансів на питання впливу виплати на податки відповіли майже аналогічно. Ця сума не входить до загального доходу платника податків. Нагадаємо, що дохід оподатковується 19,5% – 18% та військовим збором 1,5%. Оскільки одноразова виплата не є доходом, згідно з “Прикінцевими положеннями” Кодексу дана сума звільняється від оподаткування.

1000 Зеленського: скільки передбачено у бюджеті на її виплату

Про те, що повністю вакциновані українці можуть отримати 1000 грн, повідомив очільник держави ще 15 листопада, а 8 грудня було підписано відповідний закон, згідно з яким з бюджету виділили 8 млрд. грн. на програму єПідтримка.

На даний момент виплату вже отримали 2,4 млн. українців і чекають на свою виплату з вже оформленими картами ще 4 млн. наших співвітчизників.