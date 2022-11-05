З’явився прогноз курсу валют на наступний тиждень, 7-13 листопада

Що буде із доларом наступного тижня? Як коливатиметься його курс? На ці питання спробували відповісти фінансисти та дали прогноз. Експерти впевнені, що курс долара залежить від подій на фронті. Тому, чим більше поразок зазнає РФ на полі бою, тим міцнішою буде гривня.

Нині середній купівельний курс сягнув позначки 39,5 гривні за долар. Фінансисти вважають, що з понеділка він коливатиметься у межах 39,5-41 гривні за долар. Зараз відносно стабільний період без різких коливань. Навпаки, за останні тижні американський бакс повільно, але падав у ціні.

Дефіциту із готівкою в банках сьогодні не має. Про це говорить керівник служби продажу казначейських продуктів АТ Банк авангард Юрій Крохмаль. Курс долара до кінця 2022 року лишатиметься фіксованим. Нацбанк не буде змінювати політику, адже сьогодні ситуація абсолютно контрольована. Дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Курінний прогнозує середній курс долара у межах 39,5 грн — 41 грн.

Населення готове купувати валюту. Більш того, українці нестимуть гривні у банк та вкладатимуть їх у депозити терміном на 3 місяці, щоб купувати долари за біль вигідним курсом.

Зміцнитися гривні сьогодні заважають декілька факторів: регулярні обстріли енергетичної мережі, вихід РФ із «зернових угод» та постійні маніпуляції на цьому. Також існує висока ймовірність того, що торговці готівкою закривають позиції раніше проданої валюти.

На курс у майбутньому впливатиме наявність готівкового долара у банках, а також його доступність для звичайного населення. Саме тому, що українці через погану поінформованість не йшли за доларами у банки, а звертались на чорний ринок, послабила свої позиції гривня.

Експерти впевнені, що до кінця 2022 року долар не перейде межу у 42 грн.