В Україні може різко подорожчати мобільний зв’язок: все через податки

Вітчизняні гіганти ринку мобільного зв’язку розкритикували новий проект закону №5600, схвалений парламентом 1 липня поточного року. Нововведення значно підвищує витрати стільникових компаній на користування радіочастотним ресурсом. Фактично у результаті так званої індексації сума податку для них зросте на 5%. Тобто щорічно їм доведеться додатково сплачувати близько 102,5 млн грн, що неодмінно позначиться на тарифах для абонентів.





Аргументи проти “несправедливого” закону

Учасники ринку мобільних послуг обурені таким рішенням влади. Керівники найбільших українських телеком-компаній неодноразово намагалися достукатися до уряду, та просили виключити індексацію із даного законопроекту. Проте навіть на другому читанні корективи у документ не були внесені.

У керівництві одного з найбільших мобільних операторів України «Київстар» висловили думку, що учасники стільникового ринку й зараз сплачують доволі високі податки.

«Оператори примудряються розвивати свої мережі та впроваджувати нові технологічні рішення на тлі податкового навантаження, що складає близько 35% від їхнього обороту. Тоді як навіть у Європі це показник є набагато нижчим – близько 21%», – коментують у «Київстар».

Важливо також зазначити, що попри високі податки мобільних компаній, середня вартість обслуговування одного абонента за місяць складає 2,8 долара. А в європейських країнах, де податки значно нижчі, середній чек клієнта в рази перевищує українські розцінки.

У свій захист урядовці стверджують, що індексація рентної плати за радіочастотний ресурс востаннє проводилася ще у 2017 році. Та у «Київстарі» таку заяву заперечили. Виявляється за даними податківців телеком-галузь України з кожним роком сплачує на 1-2 млрд грн більше податків. Зокрема з 2017 року щорічні виплати зросли з 10,4 млрд до 15,8 млрд грн. І це без усякої індексації.

Влада забула про попередні домовленості

Обурює операторів і той факт, що підписаний у 2019 році меморандум між учасниками телеком-ринку та урядом навіть не згадувався у процесі роботи над законопроектом. Хоча у документі влада пообіцяла не збільшувати податкове навантаження на операторів взамін на забезпечення ними якісного покриття всієї території держави, та розвитку 3G/4G технологій.

Публічно висловили свою незгоду із новим законопроектом також мобільні оператори «lifecell» та «Vodafone».