Неймовірне нахабство: злочинці всього за три години загнали українця у величезні борги

Злочинці стають все більш нахабними, а також все більше і більше вдосконалюють методи шахрайства. Так, нещодавно громадянин України повідомив, що шахраї не тільки обікрали його, а й увігнали в борги, причому за дуже короткі терміни – не більше трьох годин. Що ж сталося?





Пограбування по-українському: три години – і ти без грошей

За словами Костянтина Кукси, громадянина України, який постраждав від дій шахраїв, вони змогли отримати повний контроль над його картками і рахунками, підмінивши його SIM-карту. Йому прийшла СМС від мобільного оператора – «Київстар» – про те, що йде заміна картки, і номер був повністю відключений. Телефонувати до оператора, щоб заблокувати свою картку і всі рахунки в банках, довелося три години. Цього часу злочинцям вистачило, щоб перевипустити картку, на якій були «закріплені» всі його рахунки.

За цей час зловмисники не тільки вкрали з кредитної картки чоловіка майже тринадцять тисяч гривень, але і оформили на його ім’я мікрокредит онлайн на десять тисяч гривень терміном на чотирнадцять днів, тобто тепер він винен банку значну суму коштів.

За словами чоловіка, він подав заяви про те, що трапилося в правоохоронні органи – поліцію і кіберполіцію, а також до Національного банку України. На даний момент від них не вжито ніяких дій. Щоб не розділити долю потерпілого, експерти радять реєструвати ваші мобільні номери – в такому випадку їх буде неможливо підмінити, якщо у людини не буде вашого паспорта.

Відзначимо, що це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше поліція вже неодноразово накривала як окремих злочинців, так і цілі злочинні угруповання, які займалися підміною сім-карт і отриманням доступу до даних українців.