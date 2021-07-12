В Украине может резко подорожать мобильная связь: все из-за налогов

Отечественные гиганты рынка мобильной связи раскритиковали новый проект закона №5600, принятый парламентом 1 июля текущего года. Нововведение значительно повышает расходы сотовых компаний на пользование радиочастотным ресурсом. Фактически в результате так называемой индексации сумма налога для них вырастет на 5%. То есть ежегодно им придется дополнительно платить около 102 млн гривен, что непременно скажется на тарифах для абонентов.





Аргументы против «несправедливого» закона

Участники рынка мобильных услуг возмущены таким решением властей. Руководители крупнейших украинских телеком-компаний неоднократно пытались достучаться до правительства, и просили исключить индексацию из данного законопроекта. Однако даже на втором чтении коррективы в документ не были внесены.

В руководстве одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» высказали мнение, что участники сотового рынка и сейчас платят довольно высокие налоги.

«Операторы умудряются развивать свои сети и внедрять новые технологические решения на фоне налоговой нагрузки, которая составляет около 35% от их оборота. Тогда как даже в Европе этот показатель намного ниже – около 21%», – комментируют в «Киевстар».

Важно также отметить, что несмотря на высокие налоги мобильных компаний, средняя стоимость обслуживания одного абонента в месяц составляет 2,8 доллара. А в европейских странах, где налоги значительно ниже, средний чек клиента в разы превышает украинские расценки.

В свою защиту в правительстве утверждают, что индексация рентной платы за радиочастотный ресурс в последний раз проводилась еще в 2017 году. Но в «Киевстаре» такое заявление опровергли. Оказывается по данным налоговиков телеком-отрасль Украины с каждым годом платит на 1-2 млрд грн больше налогов. В частности с 2017 года ежегодные выплаты выросли с 10,4 млрд до 15,8 млрд грн. И это безо всякой индексации.

Власти забыли о предварительных договоренностях

Возмущает операторов и тот факт, что подписанный в 2019 году меморандум между участниками телеком-рынка и правительством даже не упоминался в процессе работы над законопроектом. Хотя в документе власти пообещали не увеличивать налоговую нагрузку на операторов взамен на обеспечение ими качественного покрытия всей территории государства, и развития 3G/4G технологий.

Публично выразили свое несогласие с новым законопроектом также мобильные операторы «lifecell» и «Vodafone».