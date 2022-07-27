ПриватБанк та Monobank почали активно блокувати картки переселенців

Українські банки почали масово блокувати картки так званим «картковим туристам» через їх неспроможність підтвердити джерела доходів. Про це стало відомо із запису на особистій Facebook-сторінці Василя Невмержицького, радника голови правління Кредитвест банку.





Банкір зазначив, що клієнти, які займаються «картковим туризмом», не можуть документально підтвердити походження грошей на своїх рахунках. Тож фінустанови почали блокувати такі підозрілі картки.

За словами Невмержицького, підрозділи банків, відповідальні за фінансовий моніторинг та розвиток бізнесу діють окремо одне від одного. Даними вони не обмінюються, тому за всі підозрілі операції, які клієнт вчасно не підтвердить відповідними документами, рахунок просто заморожують.

Під заявою банкіра про блокування карток з’явилося кілька цікавих коментарів, які уточнили надану ним інформацію. Один з коментаторів, Василь Хоролич, зазначив, що в «картковому туризмі» переважно були задіяні три українські банки – ПриватБанк, monobank та А-банк. Невмержицький це твердження не заперечив, проте зауважив – картки «валютним туристам» роздавали і багато інших вітчизняних банків. Та від питання, чи є серед цих банків Ощад, він ухилився.

Нагадаємо, що «картковий туризм» – це схема валютної спекуляції, яка стала популярною серед українців під-час війни. Вона полягає в тому, що громадяни виїздять за кордон та знімають зі своїх українських карток валюту за безготівковим курсом. А після повернення в Україну продають її в обмінниках за ринковим курсом.

Таким чином українці заробляють по кілька гривень на кожному привезеному з-за кордону доларі чи євро. Зокрема коли картковий курс був на рівні 31-32 грн/$, а готівковий, 35-36 грн/$, їх заробітки складали по 3-4 грн на кожному «баксі». Непогано заробляли й вітчизняні банки, адже самі вони купували валюту у НБУ за курсом всього 29,25 грн/$.