В Украине могут вскоре закрыть еще три банка, владельцами и главными акционерами которых являются граждане России. В частности, речь идет о Форварде Банке, Альфа-Банке и Первом инвестиционном банке. Об этом сообщила в своем заявлении чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в США Оксана Макарова.





Чиновница, принимающая активное участие в разработке антироссийских санкций, считает, что на фоне полномасштабной войны с РФ в Украине просто не могут существовать принадлежащие россиянам банки. Ведь именно их владельцы по своим налогам финансируют уничтожение украинских городов и убийства наших граждан.

Работа, направленная на вывод этих банков с украинского рынка, уже началась. В понедельник 25 июля под опеку Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами были переданы все акции Форвард Банка.

В суде такие действия аргументировали тем, что доходы банка могли быть использованы для финансирования военных действий против Украины. Хотя в самом финучреждении признавать решение суда не желают и уже подали апелляцию.

На очереди Альфа-Банк, крупнейшим акционером которого является приближенный к пути российский бизнесмен Михаил Фридман, и Первый инвестиционный банк, также принадлежащий россиянину Евгению Гиннеру. Правда, оба финучреждения до сих пор получают рефинансирование возраста украинского Нацбанка, поэтому их вывод с рынка может быть связан с определенными финансовыми потерями для государства.

Клиенты же всех трех российских банков от их ликвидации не пострадают. Все благодаря действующему во время военного положения 100% гарантированию вкладов физических лиц. То есть средства рядовых украинцев при любом сценарии развития событий останутся в безопасности.

Что касается бизнес-клиентов, здесь все сложнее. Для них закон о гарантировании вкладов не действует, так что решать этот вопрос будут в индивидуальном порядке. Хотя большая часть предприятий, которые держат свои деньги в Форвард Банке, Альфа-Банке и ПИН-Банке, так или иначе связана с их российскими акционерами. Так что украинский бизнес от ликвидации этих финучреждений практически не пострадает.