Ретроградний Меркурій змінить життя деяких знаків зодіаку: вони отримають шанс на захмарне щастя

Період ретроградного Меркурія, який почався 9 вересня, стане нелегким випробуванням для більшості зодіакальних знаків. Це явище характеризується незвичайним рухом Меркурія, який із Землі виглядає так, ніби планета задкує. Така поведінка небесного тіла може спричинити чимало негараздів у житті людей.





Проте для деяких знаків зодіаку ретроградний Меркурій виявиться хорошим знаменням. Зокрема Левам, Дівам та Скорпіонам цей період може принести позитивні зміни в житті. Вони наважаться прийняти важливе рішення, а натомість отримають шанс стати по-справжньому щасливими.

Лев

На представників цього знаку чекають любовні перипетії. Самотні Леви по вуха закохаються. А дехто з них навіть вирішить взяти шлюб. При цьому вже одружені уродженці знаку навпаки задумаються про розрив стосунків. Та якщо вони все ж наважаться на розлучення – це буде правильний вибір. Обидва партнера стануть значно щасливішими, якщо зможуть відпустити одне одного. В будь якому випадку рішення, прийняті до 2 жовтня, останнього дня ретроградного Меркурія, будуть для Левів переломними і вплинуть на все їх подальше життя.

Діва

Перед Дівами раптом відкриється істина. Вони зрозуміють, що ненавидять свою роботу і бажають лише одного – повністю змінити сферу діяльності. Проте астрологи радять уродженцям знаку не спішити зі звільненням. Адже так можна опинитися без копійки в кишені. До зміни роду діяльності Діви повинні підійти з холодним розумом. Тоді успіх їм забезпечений.

Скорпіон

Прагнення до змін не даватиме спокою і Скорпіонам. У період ретроградного Меркурія їм захочеться змінити не лише роботу, а й місце проживання чи навіть коло знайомих. Зміни підуть представникам знаку на користь, хоч і будуть пов’язані з деякими труднощами. Скорпіони позбудуться «токсичних» друзів і заживуть так, як завжди мріяли.