Боротьба з параноєю: експерти розповіли, як дізнатися, що за вами стежать через комп’ютер

Ви заклеюєте веб-камеру на ноутбуці, працюєте на ПК в режимі «інкогніто» і не реєструєтеся в інтернеті. Знайомо? Ласкаво просимо в клуб параноїків! В GSMinfo зібрали топ ознак, які підтвердять ваші побоювання. В кінці статті ділимося корисними порадами.





Отже, захоплююче стеження за вашим особистим життям почалося. Як про це дізнатися?

Ознака №1

Найпоширеніша ознака – миготлива лампочка веб-камери. Якщо в цей час ви не говорите по відеозв’язку, за вами точно стежать! Все, що попало на камеру, вже знаходиться в руках зловмисників.

Ознака №2

Якщо в історії браузера відображаються шкідливі сайти, на які ви не заходили, значить, хтось пустує в вашому комп’ютері та краде логіни і паролі. Акуратніше!

Ознака №3

У папках комп’ютера з’явилися сторонні програми. Можливо, вони використовуються проти вас і копіюють важливі документи і файли.

Ознака №4

Варто турбуватися, якщо у вашому браузері на домашній вкладці змінилося меню збережених сторінок, а їх посилання ведуть на шкідливі сайти. Комусь це було потрібно.

Як убезпечити себе і свій комп’ютер?