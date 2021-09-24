Боротьба з параноєю: експерти розповіли, як дізнатися, що за вами стежать через комп’ютер
Ви заклеюєте веб-камеру на ноутбуці, працюєте на ПК в режимі «інкогніто» і не реєструєтеся в інтернеті. Знайомо? Ласкаво просимо в клуб параноїків! В GSMinfo зібрали топ ознак, які підтвердять ваші побоювання. В кінці статті ділимося корисними порадами.
Отже, захоплююче стеження за вашим особистим життям почалося. Як про це дізнатися?
Ознака №1
Найпоширеніша ознака – миготлива лампочка веб-камери. Якщо в цей час ви не говорите по відеозв’язку, за вами точно стежать! Все, що попало на камеру, вже знаходиться в руках зловмисників.
Ознака №2
Якщо в історії браузера відображаються шкідливі сайти, на які ви не заходили, значить, хтось пустує в вашому комп’ютері та краде логіни і паролі. Акуратніше!
Ознака №3
У папках комп’ютера з’явилися сторонні програми. Можливо, вони використовуються проти вас і копіюють важливі документи і файли.
Ознака №4
Варто турбуватися, якщо у вашому браузері на домашній вкладці змінилося меню збережених сторінок, а їх посилання ведуть на шкідливі сайти. Комусь це було потрібно.
Як убезпечити себе і свій комп’ютер?
- Встановіть хорошу антивірусну програму, яка буде попереджати вас про підозрілі дії або про встановлення шкідливого ПЗ.
- Вибирайте відомі і перевірені пошуковики. Таким чином, шанси зловити віруси будуть малі, а ваш комп’ютер – менш вразливий.
- Ну і, нарешті, якщо ви ще цього не зробили, заклейте свою веб-камеру і відкривайте її тільки тоді, коли плануєте поговорити по відеозв’язку! Це не жарти. Навіть Білл Гейтс це робив.
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