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Боротьба з параноєю: експерти розповіли, як дізнатися, що за вами стежать через комп’ютер

24.09.2021
1 хвилина на прочитання

Ви заклеюєте веб-камеру на ноутбуці, працюєте на ПК в режимі «інкогніто» і не реєструєтеся в інтернеті. Знайомо? Ласкаво просимо в клуб параноїків! В GSMinfo зібрали топ ознак, які підтвердять ваші побоювання. В кінці статті ділимося корисними порадами.


Отже, захоплююче стеження за вашим особистим життям почалося. Як про це дізнатися?

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Ознака №1

Найпоширеніша ознака – миготлива лампочка веб-камери. Якщо в цей час ви не говорите по відеозв’язку, за вами точно стежать! Все, що попало на камеру, вже знаходиться в руках зловмисників.

Ознака №2

Якщо в історії браузера відображаються шкідливі сайти, на які ви не заходили, значить, хтось пустує в вашому комп’ютері та краде логіни і паролі. Акуратніше!

Ознака №3

У папках комп’ютера з’явилися сторонні програми. Можливо, вони використовуються проти вас і копіюють важливі документи і файли.

Ознака №4

Варто турбуватися, якщо у вашому браузері на домашній вкладці змінилося меню збережених сторінок, а їх посилання ведуть на шкідливі сайти. Комусь це було потрібно.

Як убезпечити себе і свій комп’ютер?

  1. Встановіть хорошу антивірусну програму, яка буде попереджати вас про підозрілі дії або про встановлення шкідливого ПЗ.
  2. Вибирайте відомі і перевірені пошуковики. Таким чином, шанси зловити віруси будуть малі, а ваш комп’ютер – менш вразливий.
  3. Ну і, нарешті, якщо ви ще цього не зробили, заклейте свою веб-камеру і відкривайте її тільки тоді, коли плануєте поговорити по відеозв’язку! Це не жарти. Навіть Білл Гейтс це робив.

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24.09.2021
1 хвилина на прочитання

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