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В Пенсійному фонді повідомили про десятки тисяч дзвінків на гарячу лінію

15.08.2023
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ПФУ

Пресслужба Пенсійного Фонду України повідомила про те, що на гарячу лінію в липні місяці їй зателефонувало майже 60 тисяч українців.

Найчастіше до Контактного центру зверталися з питаннями щодо:

  • Порядок призначення та виплати житлових субсидій та пільг.
  • Оформлення страхових внесків.
  • Правила призначення та виплати пенсій в умовах воєнного стану.
  • Одноразова матеріальна допомога до Дня Незалежності України.
  • Звітність роботодавців про лікарняні через електронний портал Пенсійного фонду України.
  • Виплата допомоги на поховання.
  • Дистанційна подача документів для призначення та перерахунку пенсії.
  • Видача пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.
  • Електронні лікарняні та трудові книжки.

Розподіл дзвінків за регіонами показує, що Київ лідирує з 22,5%, за ним слідують Дніпропетровська область – 10,6%, Харківська – 8,6%, Полтавська – 7,6%, Одеська та Київська – по 4,7%, Львівська – 4,6%, Запорізька – 4,3%, Донецька – 3,1%, і замикають трійку лідерів Чернігівська (2,7%), Черкаська (2,5%) та Івано-Франківська (2,5%) області.

Для довідки, графік роботи Контакт-центру Пенсійного фонду України

  • Понеділок-п’ятниця: з 8:00 до 20:00.
  • Субота: з 8:00 до 14:00.
  • Неділя – неробочий день.

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15.08.2023
1 хвилина на прочитання
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