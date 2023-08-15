В Пенсійному фонді повідомили про десятки тисяч дзвінків на гарячу лінію

Пресслужба Пенсійного Фонду України повідомила про те, що на гарячу лінію в липні місяці їй зателефонувало майже 60 тисяч українців.

Найчастіше до Контактного центру зверталися з питаннями щодо:

Порядок призначення та виплати житлових субсидій та пільг.

Оформлення страхових внесків.

Правила призначення та виплати пенсій в умовах воєнного стану.

Одноразова матеріальна допомога до Дня Незалежності України.

Звітність роботодавців про лікарняні через електронний портал Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги на поховання.

Дистанційна подача документів для призначення та перерахунку пенсії.

Видача пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.

Електронні лікарняні та трудові книжки.

Розподіл дзвінків за регіонами показує, що Київ лідирує з 22,5%, за ним слідують Дніпропетровська область – 10,6%, Харківська – 8,6%, Полтавська – 7,6%, Одеська та Київська – по 4,7%, Львівська – 4,6%, Запорізька – 4,3%, Донецька – 3,1%, і замикають трійку лідерів Чернігівська (2,7%), Черкаська (2,5%) та Івано-Франківська (2,5%) області.

Для довідки, графік роботи Контакт-центру Пенсійного фонду України

Понеділок-п’ятниця: з 8:00 до 20:00.

Субота: з 8:00 до 14:00.

Неділя – неробочий день.