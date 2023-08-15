В Пенсійному фонді повідомили про десятки тисяч дзвінків на гарячу лінію

Пресслужба Пенсійного Фонду України повідомила про те, що на гарячу лінію в липні місяці їй зателефонувало майже 60 тисяч українців.
Найчастіше до Контактного центру зверталися з питаннями щодо:
- Порядок призначення та виплати житлових субсидій та пільг.
- Оформлення страхових внесків.
- Правила призначення та виплати пенсій в умовах воєнного стану.
- Одноразова матеріальна допомога до Дня Незалежності України.
- Звітність роботодавців про лікарняні через електронний портал Пенсійного фонду України.
- Виплата допомоги на поховання.
- Дистанційна подача документів для призначення та перерахунку пенсії.
- Видача пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.
- Електронні лікарняні та трудові книжки.
Розподіл дзвінків за регіонами показує, що Київ лідирує з 22,5%, за ним слідують Дніпропетровська область – 10,6%, Харківська – 8,6%, Полтавська – 7,6%, Одеська та Київська – по 4,7%, Львівська – 4,6%, Запорізька – 4,3%, Донецька – 3,1%, і замикають трійку лідерів Чернігівська (2,7%), Черкаська (2,5%) та Івано-Франківська (2,5%) області.
Для довідки, графік роботи Контакт-центру Пенсійного фонду України
- Понеділок-п’ятниця: з 8:00 до 20:00.
- Субота: з 8:00 до 14:00.
- Неділя – неробочий день.
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