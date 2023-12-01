Українські ФОПи будуть платити більші податки в 2024 році

В Україні відбудуться значні податкові зміни для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. У наступному році мінімальна заробітна плата буде підвищуватися у два етапи і досягне 8000 гривень. Відповідно, це вплине на розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати. З січня по липень 2024 року місячний ЄСВ становитиме 1562 грн (4686 грн поквартально), а з липня 2024 року по січень 2025 року він зросте до 1760 грн щомісяця (5280 грн поквартально).

Крім того, Україна планує підвищити прожитковий мінімум для різних соціальних і демографічних груп населення. Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на рівні 3028 грн у 2024 році, особливо актуальний для ФОПів, оскільки впливає на ставку єдиного податку для першої групи, яка становить 10% від цієї суми. Отже, їхній податок у 2024 році становитиме 302,8 грн.

Друга група ФОПів, які сплачують єдиний податок у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати, також побачить збільшення своїх податкових зобов’язань. Однак це збільшення відбудеться лише один раз у 2024 році, оскільки розрахунок податку базується на мінімальній заробітній платі станом на 1 січня звітного року, що робить єдиний податок 1420 грн на місяць.

Для третьої групи ФОПів ставка єдиного податку залишається незмінною. Вона залежить насамперед від доходу підприємця і становить 5% від доходу для ФОП, не зареєстрованих платниками ПДВ, або 3% від доходу плюс ПДВ.

Крім того, зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 7100 грн з 1 січня, зміняться граничні обсяги обороту для віднесення ФОП до тієї чи іншої категорії. Нові ліміти будуть наступними:

Перша група – максимальний річний оборот у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 185 700 грн);

Друга група – ліміт у 834 розміри мінімальної заробітної плати (5 921 400 грн);

Третя група – ліміт, встановлений на рівні 1167 розмірів мінімальної заробітної плати (8 285 700 грн).

Ці зміни відображають зусилля уряду, спрямовані на приведення податкових ставок у відповідність до економічних стандартів, що змінюються.