Деньги просто исчезли: клиент Приватбанка рассказал, что будет, если у терминала исчезнет свет

В последнее время украинцы все чаще сетуют на терминалы государственного ПриватБанка. По их словам, банковские аппараты выключаются прямо в процессе пополнения счета. В результате, средства просто исчезают, а работники службы поддержки отказываются признавать вину банка и компенсировать клиентам потери.





«Как обычно пополнял свою карточку в терминале ПриватБанка. Когда внес 2 тыс. грн, нажал на кнопку для подтверждения оплаты. Вдруг терминал просто выключился. Когда я проверил баланс на карте, оказалось, что деньги так и не были на нее зачислены», – жалуется один из пострадавших клиентов.

Гражданин, потерявший кругленькую сумму в 2 тыс. грн, оставил жалобу на профильном форуме Министерства финансов. Там он рассказал о своем опыте общения с работниками банка после неприятного происшествия с терминалом.

«В отделении мне ответили, что вообще не нашли мою карту в перечне карт, с которыми работал этот терминал. А потом посоветовали обратиться на горячую линию», – добавил горе-клиент Привата.

Но даже обращение на горячую линию владельцу карты не помогло. Мужчину сначала попросили написать в онлайн-чат службы поддержки, а потом вообще сказали, что не могут идентифицировать его как клиента по данным этой карты.

Другая клиентка Привата на том же форуме Минфина поделилась собственным опытом пользования терминалом финучреждения. Женщина рассказала, что после внесения 500 грн терминал выдал странное сообщение, будто он не принимает наличные. Сразу после этого экран терминала погас, словно его отключили от электросети.

«Когда я пожаловалась в отделение, мне сразу же перезвонил оператор и принял заявку на возврат средств. Однако после рассмотрения заявки в банке ответили, что никаких сбоев в работе терминала технические специалисты не обнаружили. После этого дозвониться к операторам мне больше не удалось», – рассказала клиентка.

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