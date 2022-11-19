Кредитні канікули скасували: українці скаржаться на списання коштів із карток

Банки пішли на зустріч компаніям та звичайним громадянам після 24 лютого й запровадили кредитні канікули. Після 9 місяців активної війни списання кредитних коштів було відновлено. На це масово почали скаржитися клієнти різних фінансово-кредитних установ. Один з таких банків — ПриватБанк.

ПриватБанк пояснив свої дії наступним чином: «Списання, що проводиться з рахунків інших карт є абсолютно законним. Якщо клієнт самостійно не зміг погасити кредитну заборгованість до 25 числа, зняття коштів проходить автоматично.». Ці правила прописані в умовах надання банківських послуг. Кожен українець, який вирішив стати клієнтом ПриватБанк, повідомлений про це.

Є й винятки у правилах. Наприклад, списання не проводять з карт громадян, які є військовослужбовцями. Відповідний законопроєкт було ухвалено 27 липня 2022 року. Зараз документ перебуває на підписі у президента України.

Були чутки, що військовим будуть прощати їх борги, але це не так. Просто тепер їм дають можливість зробити це, коли буде зручно. Іншим українцям нічого не залишається, як сплачувати свої рахунки й кредити у тому числі.

Головна задача банків сьогодні — підтримувати економіку України. Тому ухилятися від кредитних заборгованостей ніхто не зможе. Кожен свідомий громадянин має розуміти це. Скарги недоречні, потрібно включати здоровий глузд.

Якщо не погасити кредити, можна потрапити до чорного списку. Зараз в умовах війни важко спрогнозувати, як банки будуть стягувати заборгованість з клієнтів. Клієнти мають самостійно звернутись до установ, у яких брали кредити. За можливості можна подати заяву на реструктуризацію боргу та сплачувати його.