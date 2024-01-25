Українцям розповіли, чому небезпечно виливати окріп у раковину

Мало хто знає, що зливати гарячу воду в раковину шкідливо і навіть небезпечно. Багато хто так робить після готування. Наприклад, зварили пельмені, рис або макарони, а воду, що залишилася, відразу ж виливають. Але так робити в жодному разі не можна, вважають експерти.

Річ у тім, що більшість сифонів і труб робляться з полівінілхлориду (ПВХ) – полімеру, завдяки якому труби мають такі властивості, як міцність, гнучкість, легкість, довговічність і стійкість до корозії. Але є у ПВХ-труб і недоліки – вони погано витримують тривалий вплив високих температур. Так, максимально комфортна для труб температура становить +65 °C.

Якщо ж ви будете часто зливати окріп, на поверхні труб можуть утворитися тріщини, які будуть рости. У майбутньому така труба буде непридатна для використання, оскільки вона буде протікати.

Є люди, які вважають, що гаряча вода допомагає прочистити засмічені труби. Деякі змішують окріп із содою, щоб провести “гігієну” каналізації. Це велика помилка! Для чищення труб краще використовувати спеціальні засоби, які розчиняють забруднення і не руйнують стінки ПВХ-виробів.

Якщо ж труби під раковиною у вас вдома виготовлені з міді, заліза або сталі, то в них окріп зливати можна. Хоча варто пам’ятати, що на стиках труб можуть бути гумові та пластикові з’єднання, які теж можуть пошкодитися через гарячу воду.

Як правильно зливати воду в раковину

Є два способи. Перший – почекати, коли вода в каструлі або в сковорідці охолоне. У середньому на це йде 20-30 хвилин. Остигла вода ніяк не зашкодить трубам.

Другий спосіб ефективніший і швидший – перед тим, як зливати воду в раковину, змішайте її з холодною або під час зливу зробіть так, щоб зі змішувача лилася найхолодніша вода. Так гаряча і прохолодна рідини миттєво змішаються, і до труб добереться вода, яка вже не заподіє шкоди.