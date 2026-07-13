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ШІ може залишити без роботи не лише молодих: у зоні ризику опинилися ще одна вікова група

Автор:
Pavlo Томенко
Український ШІ

Нове дослідження показало, що після появи ChatGPT працівники старше 55 років у професіях, пов’язаних із даними, кодом та аналітикою, частіше почали залишати роботу через безробіття.

Довгий час вважалося, що штучний інтелект насамперед загрожує молодим спеціалістам і тим, хто тільки починає кар’єру. Але нове дослідження Центру дослідження пенсійного забезпечення Бостонського коледжу показує іншу картину: під ударом можуть опинитися досвідчені працівники передпенсійного віку.

Економіст Джеффрі Санзенбахер проаналізував дані Current Population Survey у США та порівняв їх з індексом «AI exposure» — показником того, наскільки завдання в конкретній професії можуть виконувати сучасні системи штучного інтелекту. Дослідник порівняв ситуацію до запуску ChatGPT у листопаді 2022 року та після його появи.

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Хто опинився в зоні ризику

До поширення генеративного ШІ працівники старше 55 років, які працювали в інтелектуальних професіях, зазвичай довше залишалися на ринку праці. Такі роботи часто менш фізично виснажливі, краще оплачуються і дають змогу продовжувати кар’єру довше, ніж у багатьох робітничих спеціальностях.

Після появи ChatGPT це «перевага довшої кар’єри» почала скорочуватися. За висновками дослідження, у професіях з високою вразливістю до ШІ зросла кількість переходів саме в безробіття, а не добровільного виходу з ринку праці чи пенсії.

Найбільшу вразливість до ШІ дослідники зафіксували у професіях, пов’язаних із даними, кодом та цифровими інтерфейсами. Серед них:

  • дизайнери веб- та цифрових інтерфейсів;
  • веброзробники;
  • архітектори баз даних;
  • програмісти;
  • дата-сайентисти;
  • бухгалтери та аудитори;
  • управлінські аналітики.

За оцінкою дослідження, у програмістів старшого віку прогнозована частка виходу з роботи після появи ChatGPT зросла з 8,7% до 11,1%. Це понад 25% відносного приросту. Для бухгалтерів та аудиторів показник зріс із 9,9% до 12,1%, тоді як у малярів — лише з 13,5% до 13,7%.

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