Теперь законно: украинцев будут отключать за долги за свет и газ

Украинцев за коммунальные долги могут лишить газа, воды, электроэнергии и даже отопления. Постановление правительства, запрещающее отключать граждан от коммуникаций во время карантина и еще в течение месяца после его завершения, больше не действует.





Изменения в законодательстве, которые поставили под вопрос комфортное проживание многих украинцев, все же допускают некоторые исключения. Не смогут выключить электричество, газ и другие услуги ЖКХ только в регионах «красной зоны». Однако сейчас в Украине таких областей нет.

Как отметил экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк, платежеспособность граждан, которая уже находится на достаточно низком уровне, будет ухудшаться и в дальнейшем.

«Воплощение в жизнь данного закона – это наступление на права украинцев, которые шаг за шагом превращаются в заложников власти», – комментирует нововведение Степанюк.

Меж тем Кристина Ненно, специалист в области коммунальных услуг, считает, что на практике далеко не все коммуникации можно так легко отключить. Подавляющее большинство должников не платят за тепло и горячую воду. По иронии судьбы именно эти услуги выключить тяжелее всего.

«Здесь возникают чисто технические проблемы. Отключить отопление у одного потребителя просто невозможно. Ведь тогда придется перекрыть весь стояк. Выключить теплоснабжение в отдельной квартире возможно только в новостройках», – сообщает эксперт.

Легче всего потребителям потерять доступ к электроэнергии. Но за свет большинство украинцев платят исправно. По всей видимости так происходит потому, что эту услугу выключают даже за небольшую задолженность.

Напомним, долги украинцев за коммуналку в период карантина перешли границу в 70 миллиардов гривен. Однако связано эта катастрофическая ситуация не только с законными смягчениями для должников. Расходы граждан за последний год также выросли не на шутку: подорожала электроэнергия, газ, вода, а в некоторых областях и теплоснабжение.