Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 21 августа

Многие читатели доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Эксперты приготовили очередной прогноз на неделю с 15 по 21 августа и рассказали, что поможет представителям зодиакального круга провести эти дни максимально продуктивно.





Овен

Перто, перевернутая вуньо и ансуз открывают для вас отличные возможности в самых разных сферах. Особенно успешны будут проекты, где вам понадобится найти общий язык с другими людьми. Это время, которое может бросить вызов вашему личному комфорту. Однако оно приоткроет новые двери с потрясающими возможностями.

Телец

Перевернутая райдо, перто и феху говорят о необычном положении в финансовой сфере. С одной стороны, это время для использования старых навыков в новых обстоятельствах. С другой стороны, в этот период не рекомендует начинать новые проекты в надежде приобрести приумножить материальные блага.

Близнецы

Иса, альгиз и беркана открывают для вас хорошие возможности для планомерного развития в текущих делах, свидетельствуют о наличии богатого потенциала и надежности успеха. Начатые в это время дела помогут вам в отдаленной перспективе.

Рак

Перевернутый лагуз, уруз и хагалаз не советуют в это время предпринимать каких-то решительных шагов и совершать активные действия. Иначе можно столкнуться с неприятными сюрпризами. Это период, когда большая энергия проявляет себя непредсказуемо. Таким образом, следует либо отказаться от активных действий, либо использовать неожиданности в собственных целях.

Лев

Эйваз, соуло и перевернутый отал говорят о переменах, которые направляются в вашу жизнь. Они готовы помочь вам проявить свои творческие начала и приступить к реализации многих смелых дел. Новые проекты могут быть основаны на возможностях, скрытых от вас ранее.

Дева

Перевернутый уруз, эйваз и гебо советуют обратить внимание на ваши взаимоотношения в самых различных сферах. Они могут претерпеть различного рода изменения. Это период, когда может проявиться ваша слабость или слабость ваших партнеров, товарищей и друзей. Здесь потребуется мудрость, понимание и способность пойти навстречу.

Весы

Гебо, хагалаз и феху говорят о хороших возможностях в различных сферах, связанных с финансовым благополучием. Однако этот период потребует от вас отказа от целого ряда привычных вам процессов и готовностью принять новое. В частности, для достижения некоторых целей вам придется начать сотрудничать с новыми партнерами.

Скорпион

Перевернутый лагуз, гебо и турисаз открывают для вас достаточно перспективный период, который, однако, может привести к неожиданностям. Вместе с тем это время окажется эффективным для преодоления сложностей и обретения новых связей. Последние помогут вам в будущих делах.

Стрелец

Соуло, альгиз и хагалаз говорят о достаточно спокойном периоде, который можно использовать для решительных и активных действий. Лучше всего будет заняться раскрытием внутреннего потенциала. Это время хорошо подойдет для движения к своей мечте либо реализации дела, о котором вы давно размылшяете.

Козерог

Манназ, соуло и перевернутый уруз советуют вам заняться саморазвитием. Особенное внимание стоит уделить так называемым soft skills. Они помогут в достижении новых целей. Также вам рекомендуется ставить перед собой новые задачи и постараться взять под контроль все сферы жизни.

Водолей

Турисаз, хагалаз и наутиз говорят о непростом периоде. Он будет непредсказуем и связан с большими рисками, однако как раз в это время вы можете преуспеть. Речь не идет о каких-то глобальных успехах в короткие сроки. Скорее про преодоление невзгод последнего времени и исправлении ошибок прошлого.

Рыбы

Кено, наутиз и ингуз говорят о том, что в вашей жизни наступает период, когда вы можете открыть перед собой новые горизонты познания. Полученные знания помогут вам принять правильное решение, а уже оно выведет вашу жизнь на новый этап. Однако не ждите, что все произойдет за одну неделю. Может потребоваться больше времени.