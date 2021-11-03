Освіти не потрібно: названа спеціальність, за яку в Україні платять більше 1000 євро

Вища освіта не завжди є запорукою хорошої зарплатні. Зокрема в Україні однією з найпопулярніших професій, для яких не потрібен диплом, є перукар. На цю спеціальність попит наразі шалений. Та й зарплатня у «служителів краси» на заздрість кожному. Істинний професіонал своєї справи цілком може розраховувати на 35 тис. грн в місяць, а це понад 1 тис. євро.





Детальніше про спеціалізацію та заробітки вітчизняних перукарів розповіла працівниця популярного кадрового порталу Jooble Олена Кірільєвніна. Вона підкреслила, що роботодавці охоче наймають навіть новачків та готові вкладати кошти у їх професійне зростання.

«Попит на перукарів в Україні наразі є стабільним. Зарплатня залежить в першу чергу від професійного рівня й універсальності майстра. Та більшість роботодавців не женуться за досвідченими спеціалістами. Вони готові інвестувати у розвиток працівника та підвищення рівня його майстерності, оплачуючи курси і різноманітні тренінги», – зазначила експертка.

У більшості вакансій пропонують роботу на повний робочий день. Зазвичай це класичний графік «2 через 2» – 2 дні роботи, 2 дні відпочинку. Години роботи – з 9 до 21 год.

Найбільш популярною професія перукаря є у великих містах України, як то Київ, Львів чи Одеса. Зарплатня, окрім професійних навичок та робочого графіку, залежить також від регіону. Дохід перукаря варіюється від 10 до 35 тис. грн на місяць. Та заробки «майстрів краси» у великих і малих містах можуть відрізнятися ледь не удвічі. Адже у “мільйонниках” не лише в рази більше клієнтів, але й загальний рівень доходу є значно вищим.

Основними критеріями, за якими роботодавець обирає кандидата, є універсальність майстра, його досвід роботи та комунікабельність. Найкраще, якщо спеціаліст вмітиме виконувати і жіночі, і чоловічі стрижки, та матиме за плечима принаймні 1 рік стажу.