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Стало відомо, що буде з пенсіями в умовах військового часу

Без грошей старенькі точно не залишаться.

01.03.2022
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У зв’язку з військовим станом в Україні низка громадян змушена була залишити свої домівки та переїхати більш безпечних районів країни. Серед переселенців чимало й пенсіонерів та людей, що отримують інші види соціальних виплат від держави. Та чи не спричинить вимушений переїзд українців проблем із виплатами соцпідтримки й пенсій?


Кошти для пенсіонерів та пільгових категорій населення знайдуть своїх отримувачів, навіть якщо вони змінили адресу. Адже їх відтепер можна буде отримувати не лише на карту чи пошту. Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд впровадили новий спосіб перерахування щомісячного утримання пільговим категоріям громадян.

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Дане рішення вже ухвалив Кабінет міністрів України. У документі зазначено, що у разі неможливості отримання пенсії та соціальних виплат на банківську карту чи пошту, гроші відправлять отримувачу грошовим переказом. Таким чином люди точно не залишаться без грошей у такий складний період.

«Мінсоц або Пенсійний фонд через особистий електронний кабінет зв’яжуться з отримувачем виплати, та уточнять його актуальне місце проживання», – сказано у документі.

Для самих українців таке рішення влади стане значним полегшенням. Адже їм не доведеться ходити по установах, щоб зареєструвати своє нове місце проживання.

Зміни в роботі банків

Зазначимо, що впровадження військового стану в Україні спричинило також певні зміни в роботі вітчизняних банків. Нацбанк запровадив низку обмежень, яких повинні дотримуватися всі фінансові установи країни.

Зокрема НБУ заморозив роботу валютного ринку, та зафіксував курс долара ще 24 лютого. Окрім того, українці можуть знімати зі своїх карток та рахунків не більше ніж 100 тис. грн на добу.

Та є і хороша новина. Президент України Володимир Зеленський запевнив громадян, що Нацбанк має достатньо ресурсів. Тож банківська система продовжить злагоджено працювати навіть в умовах війни.

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01.03.2022
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