ПриватБанк виставив на продаж частину Буковеля та готель Radisson: названо стартову ціну

Державний ПриватБанк оголосив про продаж частини майна популярного гірськолижного курорту Буковель в Івано-Франківській області. Відповідне оголошення з’явилося 11 листопада 2026 року в електронній системі «Прозорро.Продажі». На торги виставили земельні ділянки, об’єкти канатних доріг, комерційну нерухомість, а також будівлі готельного комплексу Radisson. Загальна стартова вартість двох лотів становить близько 3,56 млрд гривень без ПДВ.

У банку пояснили, що продаж відбувається в межах державної стратегії скорочення непрацюючих активів. Йдеться про майно, яке ПриватБанк отримав у рахунок погашення проблемних кредитів ще до націоналізації. Відповідно до оновлених урядових вимог, державні банки повинні поступово позбуватися нерухомості та інших активів, які не пов’язані з їхньою основною діяльністю.

Що саме продають у Буковелі та скільки це коштує

Майно розділили на два окремі лоти. Перший включає 34 земельні ділянки загальною площею понад 100 гектарів, об’єкти 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції та 10 комерційних приміщень. Стартова вартість цього лота становить 1,6 млрд гривень без ПДВ, або приблизно 1,82 млрд гривень з урахуванням податку.

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Важливо, що безпосередньо підйомне обладнання, яке є невід’ємною частиною канатних доріг за договором іпотеки, до предмета продажу не входить. Таким чином, йдеться не про продаж усього курорту, а лише конкретного майна, яке належить банку.

Другий лот охоплює будівлі готельного комплексу Radisson площею понад 30,5 тисячі квадратних метрів, ще один готельний комплекс площею близько 8,6 тисячі квадратних метрів та дві земельні ділянки. Загальна площа землі становить приблизно 3,6 гектара. Початкова ціна цього майна — 1,96 млрд гривень без ПДВ, або близько 2,05 млрд гривень із податком.

Сумарно за два лоти ПриватБанк планує отримати щонайменше 3,56 млрд гривень без ПДВ. З урахуванням передбачених податкових нарахувань загальна стартова вартість становить приблизно 3,87 млрд гривень. Остаточна сума залежатиме від результатів торгів.

Коли відбудеться аукціон і хто зможе купити майно

Електронні аукціони заплановані на 26 листопада 2026 року, а приймання цінових пропозицій триватиме до 20:00 25 листопада. До участі допустять покупців, які не перебувають під санкціями, не мають зв’язків із країнами високого ризику та можуть підтвердити законність походження коштів. Також встановлено обмеження для колишніх власників і керівників ПриватБанку та осіб із непрозорою структурою власності.

У документації зазначено, що виставлені об’єкти наразі перебувають в оренді до 31 грудня 2026 року з можливістю автоматичного продовження договорів. Чинні орендарі можуть брати участь в аукціонах на рівних умовах з іншими претендентами та скористатися передбаченим переважним правом придбання.

Кошти, отримані від реалізації нерухомості, мають покращити фінансовий результат ПриватБанку. Це, своєю чергою, дозволить збільшити надходження до державного бюджету у вигляді податків і дивідендів. Хто стане новим власником виставлених на продаж об’єктів у Буковелі, стане відомо після завершення аукціонів та виконання необхідних процедур.