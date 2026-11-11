«ПриватБанк» выставил на продажу часть «Буковеля» и отель Radisson: названа стартовая цена

Государственный «ПриватБанк» объявил о продаже части имущества популярного горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области. Соответствующее объявление появилось 11 ноября 2026 года в электронной системе «Прозорро.Продажи». На торги выставлены земельные участки, объекты канатных дорог, коммерческая недвижимость, а также здания гостиничного комплекса Radisson. Общая стартовая стоимость двух лотов составляет около 3,56 млрд гривен без НДС.

В банке пояснили, что продажа осуществляется в рамках государственной стратегии сокращения неработающих активов. Речь идет об имуществе, которое «ПриватБанк» получил в счет погашения проблемных кредитов ещё до национализации. В соответствии с обновленными правительственными требованиями государственные банки должны постепенно избавляться от недвижимости и других активов, не связанных с их основной деятельностью.

Что именно продают в Буковеле и сколько это стоит

Имущество было разделено на два отдельных лота. Первый включает 34 земельных участка общей площадью более 100 гектаров, 14 подвесных пассажирских канатных дорог, насосную станцию, две трансформаторные подстанции и 10 коммерческих помещений. Стартовая стоимость этого лота составляет 1,6 млрд гривен без НДС, или примерно 1,82 млрд гривен с учетом налога.

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Важно, что непосредственно подъемное оборудование, являющееся неотъемлемой частью канатных дорог по договору ипотеки, в предмет продажи не входит. Таким образом, речь идет не о продаже всего курорта, а лишь о конкретном имуществе, принадлежащем банку.

Второй лот включает здания гостиничного комплекса Radisson площадью более 30,5 тысячи квадратных метров, ещё один гостиничный комплекс площадью около 8,6 тысячи квадратных метров и два земельных участка. Общая площадь земельных участков составляет примерно 3,6 гектара. Начальная цена этого имущества — 1,96 млрд гривен без НДС, или около 2,05 млрд гривен с учетом налога.

В сумме по двум лотам «ПриватБанк» планирует получить не менее 3,56 млрд гривен без НДС. С учетом предусмотренных налоговых начислений общая стартовая стоимость составляет примерно 3,87 млрд гривен. Окончательная сумма будет зависеть от результатов торгов.

Когда состоится аукцион и кто сможет приобрести имущество

Электронные аукционы запланированы на 26 ноября 2026 года, а прием ценовых предложений продлится до 20:00 25 ноября. К участию будут допущены покупатели, которые не находятся под санкциями, не имеют связей со странами повышенного риска и могут подтвердить законность происхождения средств. Также установлены ограничения для бывших владельцев и руководителей ПриватБанка, а также лиц с непрозрачной структурой собственности.

В документации указано, что выставленные объекты в настоящее время сданы в аренду до 31 декабря 2026 года с возможностью автоматического продления договоров. Действующие арендаторы могут участвовать в аукционах на равных условиях с другими претендентами и воспользоваться предусмотренным преимущественным правом приобретения.

Средства, полученные от продажи недвижимости, должны улучшить финансовый результат «ПриватБанка». Это, в свою очередь, позволит увеличить поступления в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов. Кто станет новым владельцем выставленных на продажу объектов в Буковеле, станет известно после завершения аукционов и выполнения необходимых процедур.