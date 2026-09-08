В Украине подешевел популярный овощ: цены упали сразу на 20%

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на морковь из-за избытка предложения и слабого спроса. По состоянию на начало сентября производители предлагают этот овощ в среднем по 12–18 грн за килограмм.

По данным аналитиков EastFruit, это примерно на 20 % дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. При этом снижение цен на морковь наблюдается уже около трёх недель.

Почему морковь дешевеет

Одна из главных причин — на рынке скопилось много моркови средних сортов, которая не предназначена для длительного хранения. Фермерам необходимо реализовать её в ближайшее время, однако активность покупателей остаётся невысокой.

Продажи часто осуществляются небольшими партиями, а закупщики, учитывая значительное предложение, требуют дополнительных скидок. В результате производителям приходится конкурировать между собой за покупателя.

Впрочем, даже после заметного подешевения морковь по-прежнему остается примерно на 46 % дороже, чем в начале осени прошлого года.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

В розничной торговле цены традиционно выше, чем у фермеров. В начале сентября средняя стоимость килограмма моркови составляла около 22,40 грн. Для сравнения: в августе средняя цена достигала 26,97 грн/кг.

В разных сетях цены различаются. В частности, морковь стоила около 18,90 грн/кг в Metro, 19,35 грн в Auchan и 28,50 грн в Megamarket.

Если избыток предложения и низкий спрос сохранятся, цены на морковь в ближайшее время могут оставаться под давлением.