В Україні подешевшав популярний овоч: ціни впали одразу на 20%

Українські фермери змушені знижувати ціни на моркву через надлишок пропозиції та слабкий попит. Станом на початок вересня виробники пропонують овоч у середньому по 12–18 грн за кілограм.

За даними аналітиків EastFruit, це приблизно на 20% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. При цьому зниження цін на моркву спостерігається вже близько трьох тижнів.

Чому морква дешевшає

Одна з головних причин — на ринку накопичилося багато моркви середніх сортів, яка не призначена для тривалого зберігання. Фермерам необхідно реалізувати її найближчим часом, однак активність покупців залишається невисокою.

Продажі часто відбуваються невеликими партіями, а закупівельники через значну пропозицію вимагають додаткових знижок. У результаті виробникам доводиться конкурувати між собою за покупця.

Втім, навіть після помітного здешевлення морква все ще залишається приблизно на 46% дорожчою, ніж на початку осені минулого року.

Скільки коштує морква в супермаркетах

У роздрібній торгівлі ціни традиційно вищі за фермерські. На початку вересня середня вартість кілограма моркви становила близько 22,40 грн. Для порівняння, у серпні середня ціна сягала 26,97 грн/кг.

У різних мережах ціни відрізняються. Зокрема, морква коштувала близько 18,90 грн/кг у Metro, 19,35 грн у Auchan та 28,50 грн у Megamarket.

Якщо надлишок пропозиції та низький попит збережуться, ціни на моркву найближчим часом можуть залишатися під тиском.