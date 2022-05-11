Валютні обмеження: українцям заборонили купувати низку речей за долари та євро

З 10 травня Національний банк України вже вкотре змінив правила, що стосуються валютних операцій українців. Цього разу регулятор дозволив громадянам здійснювати валютні перекази в інші країни з метою сплати аліментів. Та одне-єдине пом’якшення НБУ приправив новою порцією обмежень на операції з використанням доларів та євро.





З 10 травня українцям заборонено:

купувати за кордоном акції, облігації та інші цінні папери з використанням карток українських банків;

оплачувати послуги брокерів по операціям придбання цінних паперів.

При цьому іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, пов’язані з обслуговуванням облігацій внутрішнього держзайму України. Зокрема мається на увазі погашення або сплата доходу за ОВДЗ.

Всі ці обмеження Нацбанк мотивує запобіганням відтоку капіталу з України та збереження фінансової стабільності держави. У регуляторі запевнили, що жодна із введених ним заборон не вплине на спроможність громадян купувати всі необхідні товари та оплачувати послуги за кордоном зі своїх карток, випущених в Україні.

Інші валютні обмеження НБУ

Варто зазначити, що раніше НБУ вже впроваджував низку валютних обмежень для власників карток українських банків. Зокрема регулятор заборонив усі операції quasi cash із гривневих карток клієнтів, а для валютних рахунків встановив ліміт витрат на quasi cash у сумі 100 тис. грн на місяць. До таких лімітованих операцій у НБУ включили:

придбання криптовалюти;

оплату дорожніх чеків;

поповнення рахунків форекс;

поповнення брокерських рахунків;

переказ коштів на власні віртуальні гаманці.

Окрім того максимальна сума валютного переказу з карти на карту за межі України також становить 100 тис. грн на місяць (у еквіваленті). Ці обмеження діють навіть у тому випадку, якщо метою міжнародного переказу є допомога переселенцю, що тимчасово проживає за кордоном.