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Валютні обмеження: українцям заборонили купувати низку речей за долари та євро

В НБУ панічно бояться відтоку капіталу за кордон.

11.05.2022
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З 10 травня Національний банк України вже вкотре змінив правила, що стосуються валютних операцій українців. Цього разу регулятор дозволив громадянам здійснювати валютні перекази в інші країни з метою сплати аліментів. Та одне-єдине пом’якшення НБУ приправив новою порцією обмежень на операції з використанням доларів та євро.


З 10 травня українцям заборонено:

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  • купувати за кордоном акції, облігації та інші цінні папери з використанням карток українських банків;
  • оплачувати послуги брокерів по операціям придбання цінних паперів.

При цьому іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, пов’язані з обслуговуванням облігацій внутрішнього держзайму України. Зокрема мається на увазі погашення або сплата доходу за ОВДЗ.

Всі ці обмеження Нацбанк мотивує запобіганням відтоку капіталу з України та збереження фінансової стабільності держави. У регуляторі запевнили, що жодна із введених ним заборон не вплине на спроможність громадян купувати всі необхідні товари та оплачувати послуги за кордоном зі своїх карток, випущених в Україні.

Інші валютні обмеження НБУ

Варто зазначити, що раніше НБУ вже впроваджував низку валютних обмежень для власників карток українських банків. Зокрема регулятор заборонив усі операції quasi cash із гривневих карток клієнтів, а для валютних рахунків встановив ліміт витрат на quasi cash у сумі 100 тис. грн на місяць. До таких лімітованих операцій у НБУ включили:

  • придбання криптовалюти;
  • оплату дорожніх чеків;
  • поповнення рахунків форекс;
  • поповнення брокерських рахунків;
  • переказ коштів на власні віртуальні гаманці.

Окрім того максимальна сума валютного переказу з карти на карту за межі України також становить 100 тис. грн на місяць (у еквіваленті). Ці обмеження діють навіть у тому випадку, якщо метою міжнародного переказу є допомога переселенцю, що тимчасово проживає за кордоном.

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11.05.2022
1 хвилина на прочитання
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