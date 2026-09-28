Android 18 уже на подходе: Google раскроет первые подробности в октябре

Первые подробности об Android 18 могут появиться раньше, чем многие пользователи получат обновление до Android 17. Google проведёт конференцию для разработчиков 28–29 октября на кампусе Bay View в Маунтин-Вью. Следующая версия операционной системы уже фигурирует среди тем мероприятия.

В программе Android Dev Summit предусмотрена сессия, посвященная новым графическим возможностям Android 18 и Jetpack Compose — инструменту для создания интерфейсов приложений. Разработчикам планируют рассказать о визуальных эффектах и оптимизации их работы, в частности о сохранении плавности изображения и энергоэффективности. Информация о мероприятии доступна на официальной странице Google.

Для пользователей это потенциально означает новые возможности в оформлении приложений. В то же время само упоминание графических функций ещё не подтверждает масштабный редизайн всей системы: речь идёт, прежде всего, о средствах, которые смогут использовать разработчики.

Отдельное выступление руководства Android будет посвящено актуальным возможностям и обновлениям платформы. Программа конференции также включает темы искусственного интеллекта, Android XR, разработки приложений, инструментов разработки и производительности.

Google пока не подтвердила полноценную презентацию Android 18. Октябрьское мероприятие ориентировано на разработчиков, поэтому компания может ограничиться техническими подробностями и демонстрацией отдельных функций. Упоминание новой системы в расписании также не означает, что в тот же день станет доступна её тестовая версия.

В приведенной программе нет сроков выпуска стабильной версии Android 18 и списка совместимых смартфонов. Для владельцев устройств различных брендов октябрьская конференция станет, прежде всего, возможностью узнать о направлениях развития платформы. Графики обновления конкретных моделей производители будут объявлять отдельно.