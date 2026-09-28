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Android 18 уже на подходе: Google раскроет первые подробности в октябре

Google готовится продемонстрировать часть возможностей Android 18 уже в конце октября. О следующей версии системы упомянули в программе конференции Android Dev Summit 2026.

Автор:
Томенко Сергій
Android 18

Первые подробности об Android 18 могут появиться раньше, чем многие пользователи получат обновление до Android 17. Google проведёт конференцию для разработчиков 28–29 октября на кампусе Bay View в Маунтин-Вью. Следующая версия операционной системы уже фигурирует среди тем мероприятия.

В программе Android Dev Summit предусмотрена сессия, посвященная новым графическим возможностям Android 18 и Jetpack Compose — инструменту для создания интерфейсов приложений. Разработчикам планируют рассказать о визуальных эффектах и оптимизации их работы, в частности о сохранении плавности изображения и энергоэффективности. Информация о мероприятии доступна на официальной странице Google.

Для пользователей это потенциально означает новые возможности в оформлении приложений. В то же время само упоминание графических функций ещё не подтверждает масштабный редизайн всей системы: речь идёт, прежде всего, о средствах, которые смогут использовать разработчики.

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Отдельное выступление руководства Android будет посвящено актуальным возможностям и обновлениям платформы. Программа конференции также включает темы искусственного интеллекта, Android XR, разработки приложений, инструментов разработки и производительности.

Google пока не подтвердила полноценную презентацию Android 18. Октябрьское мероприятие ориентировано на разработчиков, поэтому компания может ограничиться техническими подробностями и демонстрацией отдельных функций. Упоминание новой системы в расписании также не означает, что в тот же день станет доступна её тестовая версия.

В приведенной программе нет сроков выпуска стабильной версии Android 18 и списка совместимых смартфонов. Для владельцев устройств различных брендов октябрьская конференция станет, прежде всего, возможностью узнать о направлениях развития платформы. Графики обновления конкретных моделей производители будут объявлять отдельно.

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