Минобороны выпустило «Резерв+» версии 2.4.1: в приложение добавлена поддержка ИИ

Для пользователей Резерв+ началось распространение обновления до версии 2.4.1. Новая сборка появилась 1 сентября 2026 года после версии 2.3.3, выпущенной в конце июля.

Одним из главных нововведений стала служба поддержки, доступная непосредственно в приложении «Резерв+». Пользователям больше не нужно переходить во внешний мессенджер, чтобы получить консультацию по работе сервиса.

В новом чате можно задать вопрос ИИ-ассистенту по вопросам воинского учета, оформления отсрочки, поиска вакансий и других возможностей «Резерв+». Если автоматизированный помощник не сможет решить проблему, более сложные обращения будут переданы оператору службы поддержки.

В то же время новая функция пока работает в тестовом режиме и запускается постепенно. Поэтому у части пользователей в разделе «Служба поддержки» пока может отображаться старая ссылка на Viber-бот. В Минобороны отмечают, что впоследствии встроенный чат должен стать доступным и для них.

Кроме того, в описании текущего обновления для iOS разработчики сообщают об улучшении стабильности работы приложения, доработке сервисных уведомлений и исправлении мелких ошибок.

Обновление было выпущено после проблем с доступом к «Резерв+», с которыми пользователи столкнулись утром 1 сентября. Приложение сообщало об устаревшей версии и требовало обновления, хотя новая сборка некоторое время могла быть недоступна в магазине приложений.

После установки Резерв+ 2.4.1 также могут возникать временные проблемы с авторизацией через BankID из-за высокой нагрузки на систему. Поэтому пользователям, которым не удается войти в систему сразу после обновления, следует повторить попытку позже.