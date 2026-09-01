Користувачі Резерв+ зіткнулися з проблемою: застосунок вимагає оновлення, якого немає в App Store

Користувачі застосунку Резерв+ на iPhone зіткнулися з проблемою, яка фактично блокує доступ до сервісу. Після запуску програми на екрані з’являється повідомлення: «Отакої! У вас застаріла версія застосунку» з пропозицією встановити оновлення.

Проблема полягає в тому, що після переходу до App Store кнопки «Оновити» немає. Магазин Apple показує лише кнопку «Відкрити», тобто вважає встановлену програму актуальною.

На момент підготовки матеріалу в українському App Store останньою доступною версією Резерв+ залишається 2.3.3, випущена 30 липня 2026 року. Саме ця версія встановлена і в користувачів, які отримують повідомлення про необхідність оновлення.

Таким чином виникає замкнене коло: Резерв+ не дозволяє продовжити роботу без нової версії, тоді як App Store новішої збірки поки що не пропонує.

Подібний збій уже траплявся

Схожа ситуація спостерігалася 1 квітня 2026 року. Тоді користувачі також бачили повідомлення про застарілу версію Резерв+, але не могли встановити оновлення. У Міноборони повідомляли про технічний збій та обіцяли відновити нормальну роботу сервісу.

Це може свідчити про те, що сервери Резерв+ уже почали вимагати новішу версію програми, тоді як її поширення через App Store ще не завершилося. Водночас офіційного пояснення нинішньої ситуації станом на ранок 1 вересня поки немає.

Користувачам наразі краще не видаляти Резерв+, оскільки повторне встановлення, найімовірніше, завантажить ту саму версію 2.3.3. Доцільніше дочекатися появи кнопки «Оновити» в App Store або офіційного повідомлення Міноборони.

Станом на ранок 9 ранку 1 вересня оновлення Резерв+ 2.4.1 для iPhone вже стало доступним, однак повністю проблему це не вирішило.

Після встановлення нової версії частина користувачів не може авторизуватися в застосунку через BankID. Під час спроби входу система недоступність сервісів, або самого з’єднання та пропонує повторити спробу пізніше.

Таким чином, навіть після появи необхідного оновлення доступ до Резерв+ для частини користувачів залишається обмеженим. Імовірно, проблема пов’язана зі значною кількістю одночасних спроб авторизації після виходу нової версії застосунку.