Android 15 дозволить українцям сховати своє місце перебування

Місцезнаходження – один із найважливіших і найделікатніших елементів ваших даних, який можуть збирати різні додатки.

А тепер Android надасть ще більше контролю над тим, хто і коли зможе отримати доступ до цієї інформації. З виходом Android 15 з’явиться можливість обмежити передачу вашого місця розташування стільниковому оператору!

На рівні Android розробники можуть обмежувати доступ додатків до геолокації. Однак це не поширюється на ваше бездротове з’єднання.

В Android 15 буде впроваджено новий механізм, який дасть змогу блокувати запити геолокації з боку операторів, окрім випадків нагальної потреби (наприклад, під час дзвінків у служби порятунку).

Ця функція особливо важлива, оскільки оператори постійно можуть бачити, до якої вишки ви під’єднані, а отже – визначати ваше приблизне місце розташування. Незважаючи на те, що повний захист неможливий, Android 15 дасть вам більше контролю над тим, коли такі дані можуть бути передані.

Щоб повною мірою використовувати цю функцію, потрібна підтримка з боку виробників стільникових модулів. Найімовірніше, першими її вмонтують пристрої Google Pixel. На жаль, багато телефонів, що оновлюються до Android 15, не отримають таку можливість.