Реєстратори взялися просувати правильний домен Харкова

Нещодавно ми писали про рух із дерусифікації доменів, який триває з літа 2022 року. Причиною для його започаткування став той факт, що русифіковані міські домени в зоні UA і досі користуються більшою популярністю, ніж україномовні.

Заради привернення уваги користувачів до правильних доменів реєстратори об’єдналися для проведення інформаційних кампаній та акцій. Першим у центрі уваги опинився столичний русифікований домен kiev.ua та його україномовний аналог kyiv.ua.

У серпні та вересні 28 реєстраторів провели велику комунікаційну компанію, в межах якої робили знижки на реєстрацію доменів у зоні kyiv.ua та ініціювали ряд публікацій у ЗМІ, а також створювали покрокові інструкції з переведення сайтів на правильні домени без втрати трафіку.

Завдяки цій кампанії користувачі зареєстрували 1780 нових імен, а столичний домен kyiv.ua усього за два місяці виріс більше ніж на 60%.

Після цього реєстратори взялися за популяризацію харківського домену kharkiv.ua, який пропонують використовувати замість русифікованого kharkov.ua. У спільній акції задіяні 17 доменних реєстраторів, серед яких є такі впливові гравці ринку як Ukrnames.com, Cityhost.ua, Imena.ua, Nic.ua тощо.

На момент старту кампанії 1 листопада 2023 року в зоні kharkov.ua було зареєстровано 1930 імен, тоді як в зоні з правильною транслітерацією назви Харкова — усього 751 домен.

Учасники акції поставили собі за мету збільшити популярність домену kharkiv.ua та стимулювати користувачів частіше обирати саме україномовну версію.

Кампанія триватиме два місяці та завершиться 31 грудня 2023 року. У цей час користувачі можуть зареєструвати домен kharkiv.ua за зниженою ціною. Кожен реєстратор сам встановлює акційну ціну, але в будь-якому разі вона у 2-3 рази менша за звичайну вартість.

Наприклад, у Cityhost.ua реєстрація домену в україномовній зоні Харкова коштує всього 99 гривень за перший рік використання, у Imena.ua — 201 гривню, а у Nik.ua — 263 гривні.

В рамках комунікаційної кампанії на підтримку дерусифікації харківського домену провайдер Cityhost.ua розмістив рекламний банер із закликом використовувати правильні домени на станції метро Університет в Харкові.

Про банер вже написали найбільші місцеві телеграм-канали, зокрема Харків LIVE, Де у Харкові, Мій Харків, ХС Харків, Харків 1654 Місто-герой та Типове ХТЗ. На момент написання цієї статті охоплення публікацій склало вже понад 180 000 людей.

Такий же банер було раніше розміщено в київському метро на станції Контрактова площа. Саме Cityhost.ua і безпосередньо СEO компанії Олег Рівтін є ініціатором руху з дерусифікації українських доменів. Ініціатива була започаткована в червні 2022 року. На сьогодні це єдиний офіційний реєстратор доменів в Україні, який повністю відмовився від реєстрації імен в зросійщених зонах.