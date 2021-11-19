В Україні стартував розпродаж ігор для PlayStation

PlayStation оголошує про старт розпродажу “Чорна п’ятниця” в Україні. Гравців очікують спеціальні ціни на найкращі ігри-бестселери як у роздрібних мережах, так і в цифровому магазині PlayStation Store. Акція триває з 19 по 29 листопада.





Серед найвигідніших пропозицій у PlayStation Store:

У роздрібних магазинах можна знайти не менш привабливі знижки до 70% як на ігрові бестселери для PlayStation 4, так і на хітові ексклюзиви для власників PlayStation 5:

GT Sport – 299 UAH (-50%)

Uncharted: The Lost Legacy – 299 UAH (-50%)

Death Stranding – 499 UAH (- 59%)

God of War – 299 UAH (- 50%)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 1099 UAH (-35%)

Sackboy: A Big Adventure! – 1099 UAH (-45%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1699 UAH (-26%)

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4/PS5 – 1399 UAH (-30%) /1699 UAH (-26%)

Також розпродаж поширюється і на сервіс PlayStation Plus: підписка на 12 місяців в інтернет-магазині PlayStation Store і в роздрібних магазинах партнерів буде коштувати лише 866 замість 1299 гривень.