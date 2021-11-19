В Україні стартував розпродаж ігор для PlayStation
PlayStation оголошує про старт розпродажу “Чорна п’ятниця” в Україні. Гравців очікують спеціальні ціни на найкращі ігри-бестселери як у роздрібних мережах, так і в цифровому магазині PlayStation Store. Акція триває з 19 по 29 листопада.
Серед найвигідніших пропозицій у PlayStation Store:
- FIFA 22 – PS4 – 1 319 UAH (- 40%)
- Back 4 Blood – 1 399 UAH (- 30%)
- FINAL FANTASY VII REMAKE – 900 UAH (- 50%)
- Assassin’s Creed Valhalla – 950 UAH (- 50%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – 1 138 UAH (- 33%)
- Resident Evil Village PS4 & PS5 – 860 UAH (- 57%)
- The Last of Us Part II – 600 UAH (- 50%)
У роздрібних магазинах можна знайти не менш привабливі знижки до 70% як на ігрові бестселери для PlayStation 4, так і на хітові ексклюзиви для власників PlayStation 5:
- GT Sport – 299 UAH (-50%)
- Uncharted: The Lost Legacy – 299 UAH (-50%)
- Death Stranding – 499 UAH (- 59%)
- God of War – 299 UAH (- 50%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 1099 UAH (-35%)
- Sackboy: A Big Adventure! – 1099 UAH (-45%)
- Ratchet & Clank: Rift Apart – 1699 UAH (-26%)
- Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4/PS5 – 1399 UAH (-30%) /1699 UAH (-26%)
Також розпродаж поширюється і на сервіс PlayStation Plus: підписка на 12 місяців в інтернет-магазині PlayStation Store і в роздрібних магазинах партнерів буде коштувати лише 866 замість 1299 гривень.
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