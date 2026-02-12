Apple знову відкладає «розумну» Siri: оновлення iOS 26.4 під загрозою зриву

Масштабне оновлення голосового асистента Siri, яке Apple обіцяла ще у 2024 році, знову зіткнулося з проблемами. Відомий інсайдер Марк Гурман із Bloomberg повідомляє, що запланований на весну 2026 року реліз в рамках iOS 26.4 може бути частково скасований або перенесений. Під час фінальних тестувань компанія виявила низку критичних помилок, які ставлять під сумнів готовність продукту до масового запуску.

Чому Siri “тупить” :Очікувалося, що нова Siri стане значно розумнішою завдяки глибшій інтеграції з нейромережами. Асистент мав навчитися «бачити» те, що відбувається на екрані, та керувати функціями сторонніх додатків голосом. Проте реальність виявилася складнішою. Тестувальники скаржаться на повільну реакцію асистента, неправильну інтерпретацію команд та дратівливу помилку, через яку Siri перебиває користувача, не даючи договорити фразу. Крім того, зафіксовано випадки, коли система замість використання власних алгоритмів помилково переадресовувала запити до ChatGPT.

Нові терміни та архітектура: Через ці проблеми Apple розглядає можливість перенесення частини функцій на iOS 26.5 (травень) або навіть на велике осіннє оновлення iOS 27. Відомо, що в основі нової Siri лежить архітектура Apple Linwood, яка поєднує власну модель Apple Foundations та технології Google Gemini. У внутрішніх збірках системи вже помітили перемикачі для активації експериментальних функцій, таких як розширений веб-пошук та генерація зображень, але коли вони стануть доступними для всіх — поки невідомо.