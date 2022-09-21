В Україні відбудеться масова дерусифікація доменів

В Україні масово позбуваються від всього російського. Українці переходять на українську мову, перейменовуються вулиці і навіть міста. Дерусифікація відбувається повним ходом і вже дійшла навіть до доменів. Стало відомо, що компанія Cityhost подала ініціативу дерусифікувати домени українських засобів масової інформації. В свою чергу компанія HOSTiQ.ua підтримала цю ідею і тепер пропонує своїм клієнтам безкоштовно замінити русифіковані назви адрес сайту на українські.





Російське більше не в тренді

«Такі назви як .kiev.ua, .kharkov.ua, .odessa.ua, .khmelnitskiy.ua, .rovno.ua, .chernigov.ua, .vinnica.ua, zhitomir.ua, .nikolaev.ua — вже не в тренді. Сподіваємось, не потрібно пояснювати, чому», — зауважили в компанії HOSTiQ.ua.

На жаль загальна картина на разі не надто позитивна. Відтак за даними аналітиків, станом на вересень 2022 року в Україні все виглядає наступним чином:

Домен kiev.ua має 38487 реєстрацій, а домен kyiv.ua всього 1940. Домен kharkov.ua зареєстрували 1933 разів, а kharkiv.u a лише 659 разів.

Скоро ситуація має докорінно змінитися і українських доменів суттєво побільшає. Як зазначають в компаніях доменні зони російською та українською мовами є дзеркальними. Вони обидва зарезервовані за власником.

Українського контенту вже значно побільшало

За даними статистики, у 2022 році кількість українського контенту збільшилась на 60% порівняно з 2020 роком. Цьому сприяли не лише нові законопроєкти, які зобов’язали інтернет-ресурси, що займаються підприємницькою діяльністю переходити на державну мову. Цьому посприяла й свідомість наших громадян. Дуже багато інфлюенсерів, артистів та просто відомих людей з перших днів війни перейшли на українську, чим подали гарний приклад решті українців. Зараз солов’їна лунає звідусіль, ця тенденція точно лише набиратиме обертів.