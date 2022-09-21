В Украине пройдет массовая дерусификация доменов

В Украине массово избавляются от всего русского. Украинцы переходят на украинский язык, переименовываются улицы и даже города. Дерусификация проходит полным ходом и уже дошла даже до доменов. Стало известно, что Cityhost подала инициативу дерусифицировать домены украинских средств массовой информации. В свою очередь, компания HOSTiQ.ua поддержала эту идею и теперь предлагает своим клиентам бесплатно заменить русифицированные названия адреса сайта на украинские.





Российское больше не в тренде

«Такие названия как .kiev.ua, .kharkov.ua, .odessa.ua, .khmelnitskiy.ua, .rovno.ua, .chernigov.ua, .vinnica.ua, zhitomir.ua, .nikolaev.ua — уже не в тренде. Надеемся, не нужно объяснять почему», — отметили в компании HOSTiQ.ua.



К сожалению общая картина пока не слишком положительная. По данным аналитиков, по состоянию на сентябрь 2022 года в Украине все выглядит следующим образом:

Домен kiev.ua имеет 38487 регистраций, а домен kyiv.ua всего 1940. Домен kharkov.ua зарегистрировали 1933 раз, а kharkiv.ua всего 659 раз.

Скоро ситуация должна коренным образом измениться и украинских доменов существенно увеличится. Как отмечают в компаниях доменные зоны на русском и украинском языках являются зеркальными. Они оба зарезервированы за владельцем.

Украинского контента уже значительно увеличилось

По данным статистики, в 2022 году количество украинского контента увеличилось на 60% по сравнению с 2020 годом. Этому способствовали не только новые законопроекты, обязывающие интернет-ресурсы, занимающиеся предпринимательской деятельностью, переходить на государственный язык. Этому поспособствовало и сознание наших граждан. Очень много инфлюэнсеров, артистов и просто известных людей с первых дней войны перешли на украинский, чем подали хороший пример для остальных украинцев. Сейчас соловьиная звучит отовсюду, и эта тенденция точно будет только набирать обороты.