Раптовий стрибок цін: які товари у вересні стали вдвічі дорожчими?

Ціни ростуть і експерти вже попереджають, що цей ріст продовжуватиметься. Всьому виною інфляція, нестабільна економічна ситуація в країні спричинена війною. Водночас деякі фахівці прогнозували, що у вересня та жовтні суттєво подешевшають деякі овочі і фрукти. Мовляв тому, що на них якраз буде сезон. Та щось пішло не так і буквально за пару тижнів огірки подорожчали на 50%. Тепер їх середня вартість становить 65 гривень (залежно від сорту та торгової мережі). Чому так і на що ще треба чекати подорожчання.





Огірки подорожчали через погані погодні умови

Якщо в серпні, кілограм огірків коштував приблизно 37 гривень, то зараз це 60 і вище. Все через те, що сезон завершується і завершується він передчасно. Погода зовсім несприятлива, тому пропозиція огірків обмежена, а ціна зросла.

Ось скільки коштують окремі сорти:

Гладкі огірки подорожчали з 37 гривень до 80 гривень, що більше ніж на 50%. Колючі огірки коштували 39 гривень, а тепер аж 85 гривень. Короткоплідний сорт огірків коштував 28 гривень за кіло, а тепер потрібно віддати 72 гривні.

Дорожчають й помідори та перець. Не надто тримається ціна й на популярні овочі, такі як картопля, цибуля, буряк та морква. Все через дощі і неможливість вчасно та нормально зібрати врожай.

Спостерігається подорожчання й інших категорій товару

Дорожчає і цукор. Якщо в серпні його ціна по магазинах становила приблизно 30 гривень, то зараз це 34-35 грн. Також дорожчає курятина, її ціна порівняно з минулим місяцем збільшилась десь на 7-8 гривень.

З того, що навпаки дешевше, то це гречка. Наразі ціна по магазинах ще висока, але експерти кажуть, що незабаром українці побачать її зниження. Починається збір врожаю гречки, а цього року її і засіяли багато і вродила вона не погано.