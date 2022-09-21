Фальшиві гроші в Україні поширюють таксисти: зустріти підробку можна будь де

З початком війни українським фальшивомонетникам стало значно складніше працювати. Ділки, що продавали підробні гроші, передаючи їх клієнтам через мережу схованок, почали шукати інших способів для розповсюдження свого товару. Адже поліцейські патрулі та тероборона все частіше знаходять таемні посилки із фальшивками, завдаючи збитків «бізнесу» шахраїв.





Таксисти замість схованок

Винахідливі фальшивомонетники швидко вигадали нову схему розповсюдження підробок. Тепер українцям, що придбали собі партію несправжніх грошей, замовлення передають через таксистів.

Схема дуже проста:

таксист забирає на Новій пошті посилку із фальшивками, які потрібно доставити протягом дня;

замовник у свою чергу отримує від продавця фальшивок номер водія, що повинен передати йому пакунок;

клієнт телефонує таксисту та вказує, де залишити посилку чи кому її передати.

Виявити водіїв, які працюють одразу на кількох роботодавців – службу таксі та фальшивомонетників, майже неможливо. Тож для шахраїв такий спосіб розповсюдження підробних грошей виявився справжньою знахідкою.

Водії також не в програші. За доставку однієї посилки з фальшивками вони отримують по $10. Як розповіла працівниця одного з найбільших магазинів фальшивок, за місяць такої роботи можна заробити близько $1500.

Банківський контроль шахраям не страшний

Збувати фальшивки покупці можуть у магазинах, аптеках, супермаркетах тощо. Проте витрачати несправжні гроші радять потроху, щоб не викликати підозри.

При цьому низка фальшивомонетників пропонує більш витончений спосіб позбутися підробок. Клієнту надсилають sim-карту та дані банківської картки для входу в додаток банку. На картку потрібно покласти отримані фальшивки, а потім поповнити за них криптогаманець. Таким чином ниточка до фальшивок буде обірвана. При цьому як шахраї, так і їх клієнти, що в даному випадку стають співучасниками, отримують чималий зиск із фальшивок.

Безпека перш за все

У правоохоронних органах зазначають, що не зважаючи на винахідливі способи поширення фальшивок, впіймати фальшивомонетників та їх посібників все ж можна. Затриманим за такий злочин українцям за законом загрожує до 7 років позбавлення волі. Тож ризикувати своєю свободою заради легких грошей точно не варто.

В той же час громадянам порадили перевіряти всі гроші, які потрапляють їм в руки, адже зустріти фальшивку можна будь де. Міняти валюту варто лише в банках або обмінниках, в яких ви впевнені. А в побуті краще користуватися банківськими картками, а не готівкою.