Сморід буде жахливим: яка порада з інтернету погубить ваш туалет

Поломка сантехніки – той ще головний біль, особливо якщо йдеться про туалет. Ситуацію можуть погіршити “корисні” поради з інтернету.

Багато хто знає про те, що перед довгою відсутністю вдома необхідно перекрити воду, щоб уникнути затоплення в разі аварії. Але не всі здогадуються, що ця порада не зовсім повна.

Якщо просто перекрити воду, то це може призвести до неприємних наслідків – усунути їх буде дуже непросто. Перш ніж зупиняти надходження води, необхідно переконатися, що зливний бочок повний.

Якщо в ньому не виявиться води, то гідрозатвор почне пересихати. Це призведе до того, що, коли ви повернетеся додому, ви відчуєте сильний неприємний запах.

Саме через пересохлі внутрішні елементи всі аромати каналізації спокійно почнуть розгулювати квартирою. Якщо таке вже трапилося, то не намагайтеся розв’язати проблему самотужки: краще зателефонуйте фахівцеві, це заощадить ваші нерви та гроші.