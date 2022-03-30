Українцям приходять небезпечні SMS: гроші зникнуть на очах

Під час війни мобільний телефон став дуже корисною річчю. З його допомогою можна отримати інформацію, повідомити про своє місце перебування та навіть врятуватися з гарячих точок, де проходять бойові дії. В той же час особиста інформація, що міститься в телефоні кожного українця, може обернутися проти нього самого. Адже під час війні в Україні активізувалося чимало шахраїв які хочуть нажитися на наївних і наляканих людях.





Більшість шахрайських схем із мобільними телефонами провертають за допомогою повідомлень у месенджери та СМС-розсилок. Сьогодні ми розповімо про найпопулярніші афери зловмисників, яких варто остерігатися в тяжкі воєнні часи.

Повідомлення про грошову допомогу

Зараз у додатку «Дія» переселенці можуть оформити одноразову грошову допомогу, якщо через війну втратили свій дохід. Користуючись цим, шахраї вигадали хитрий спосіб обману. Українцям приходить СМС із текстом : «Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: …».

Щоб зарахувати кошти на свій банківський рахунок отримувачу буцімто потрібно натиснути посилання, вказане в кінці повідомлення. Однак робити цього ні в якому разі не можна. Ваш пристрій буде зламано. Зловмисник отримає доступ до усієї особистої інформації, а головне до банківського рахунку. Тож один клік може коштувати усіх заощаджень.

Фейкові благодійники

Українці все частіше перераховують гроші у різноманітні благодійні фонди, щоб допомогти армії, постраждалим від обстрілів та вимушеним переселенцям. Намагаючись скористатися добротою людей, шахраї надсилають їм повідомлення на пошту або у месенджери із проханням зробити внесок та посиланням на благодійну організацію.

Найчастіше сайти за посиланням є майже точною копією справжніх онлайн-ресурсів відомих благодійних організацій. Вони можуть відрізнятися лише кількома буквами в своїй адресі. Однак ці сайти є фішинговими. Якщо ви спробуєте перерахувати через них гроші та введете свої особисті дані, вся інформація опиниться в руках зловмисників, а вам найімовірніше доведеться попрощатися з грішми на банківській карті.

Оплата за евакуацію

Обдурити нахабні шахраї намагаються навіть людей, які знаходяться у вкрай складному становищі та очікують евакуації. Таким людям вони надсилають повідомлення з пропозицію записатися на евакуаційний рейс та просять повідомити деякі персональні дані. Часом вимагають навіть передплати за послуги евакуації.

Усе це звісно ж брехня. Евакуаційні автобуси та потяги вивозять українців з небезпеки безкоштовно. А приватна інформація в руках злочинців, може згодом створити чимало проблем.

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