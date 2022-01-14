Названо продукти, які можуть спровокувати появу прищів
Поява акне або, попросту кажучи, прищів не завжди викликана недостатнім доглядом за шкірою. Найчастіше креми, лосьйони та інші засоби не можуть привести зовнішній покрив тіла в порядок, оскільки джерелом порушень обміну речовин може бути наш раціон харчування.
За словами дієтолога Маргарити Корольової, є низка продуктів, які здатні викликати висипання на епідермісі. Насамперед необхідно звернути увагу на молочні та кисломолочні продукти – найчастіше саме вони провокують появу акне.
Крім того, фахівець рекомендувала людям із проблемною шкірою обмежити споживання цукру та, так званих, «швидких» вуглеводів, оскільки вони сильно підвищують рівень інсуліну в організмі.
“Інсулін гальмує вироблення естрогену, а тестостерон виявляється на високому рівні, що призводить до дисфункції гормональної сфери, і саме це може проявлятися на обличчі як акне” , – пояснила експерт.
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