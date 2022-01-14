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Названо продукти, які можуть спровокувати появу прищів

14.01.2022
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Поява акне або, попросту кажучи, прищів не завжди викликана недостатнім доглядом за шкірою. Найчастіше креми, лосьйони та інші засоби не можуть привести зовнішній покрив тіла в порядок, оскільки джерелом порушень обміну речовин може бути наш раціон харчування.


За словами дієтолога Маргарити Корольової, є низка продуктів, які здатні викликати висипання на епідермісі. Насамперед необхідно звернути увагу на молочні та кисломолочні продукти – найчастіше саме вони провокують появу акне.

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Крім того, фахівець рекомендувала людям із проблемною шкірою обмежити споживання цукру та, так званих, «швидких» вуглеводів, оскільки вони сильно підвищують рівень інсуліну в організмі.

“Інсулін гальмує вироблення естрогену, а тестостерон виявляється на високому рівні, що призводить до дисфункції гормональної сфери, і саме це може проявлятися на обличчі як акне” , – пояснила експерт.

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14.01.2022
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