Нумо до роботи: в Україні стане більше робочих днів

Депутати від партії «Слуга народу» висунули пропозицію скасувати традиційне для України перенесення вихідного дня. Вони стверджують, що більша кількість робочих днів позитивно вплине на ефективність праці українців.





Пропозицію одразу було прописано у проекті закону №4597. Його автором стала Галина Третьякова, голова профільного комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Її підтримала низка однопартійців.

Чому потрібно «урізати» кількість вихідних?

Автори законопроекту щодо відміни перенесення вихідних днів аргументують свою позицію кількома тезами:

низка неробочих днів ускладнює працівникам повернення до звичайного робочого темпу;

кілька вихідних підряд знижує ефективність праці;

перенесення святкових днів – «закостеніла радянська традиція» від якої потрібно позбутися.

Далеко не з усіма цими твердженнями погоджуються експерти у сфері найму та управління персоналом. Адже необхідність нормального відпочинку – обов’язкова умова ефективної життєвої позиції та якості праці. У багатьох європейських країнах вже не перший рік намагаються перебудувати режим працівників на 4-денний трудовий тиждень, а подекуди й зменшити тривалість робочого дня.

Посперечатися можна й із твердженням щодо «радянського спадку». Традиція перенесення вихідних з’явилася в Україні лише у 2011 році. Головною причиною такого нововведення тоді стало недільне святкування релігійних свят, зокрема Трійці та Пасхи. А в СРСР релігійні свята ніколи до уваги не бралися.

Скільки вихідних скасують?

Число «вкрадених» у нас вихідних щороку варіюватиметься. Адже лише Пасха та Трійця завжди припадають на неділю. Інші ж свята кожного року змінюють день тижня. До прикладу, на 2021 рік таких перенесених святкових днів припадає всього 3.

В загальному ж в Україні 11 державних вихідних. Зауважимо, що це не так вже й багато. Навіть у Японії, що славиться як найпрацьовитіша нація, аж 16 святкових вихідних за рік.

Беручи до уваги реєстрацію законопроекту 15-ма депутатами з монобільшості, та авторство очільника профкомітету, є велика ймовірність, що закон таки буде прийнято. Отож незабаром стане остаточно відомо на яку кількість вихідних днів ми зможемо розраховувати.