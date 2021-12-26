З ким трапляться дива, а на кого чекає випробування: гороскоп на неділю, 26 грудня

Сьогодні на нас чекає своєрідна святкова неділя, основне наповнення якої – приємне та плідне спілкування. У цей, 22-й день Місяця, оточуючі нас люди схильні до відкритості та душевності. У цю Місячну добу добре займатися корисним спілкуванням та навчанням, відкривати для себе щось нове та самовдосконалюватися.





Якщо в цю неділю Ви знайдете час для відвідування Храму, то отримаєте особливі осяяння та благословення.

Гороскоп на 26 грудня для Овнів

Якщо Вас сьогодні почнуть повчати ті, хто не має права на це, скажіть їм про це спокійно, але дохідливо.

Гороскоп на 26 грудня для Тельців

Ця Місячна доба відчинить для Вас двері у світ таємних знань та вмінь, просто повірте в диво.

Гороскоп на 26 грудня для Близнюків

Спілкуйтесь, проявляйте креатив і винахідливість, постарайтеся дохідливо донести свою думку до співрозмовників.

Гороскоп на 26 грудня для Раків

У цю Місячну добу Ви, як ніколи, будете чуйні до нової інформації та цікавих життєвих підказок.

Гороскоп на 26 грудня для Левів

Не треба поривів і надзусиль – нехай події цього вихідного дня йдуть своєю чергою.

Гороскоп на 26 грудня для Дів

Ваша уважна до дрібниць натура сьогодні буде “в ударі” – Ви можете помітити те, що іншим недоступно.

Гороскоп на 26 грудня для Терезів

Події цієї неділі будуть екзаменувати Вас, і Ви маєте всі шанси впоратися якнайкраще!

Гороскоп на 26 грудня для Скорпіонів

На вас чекає спокійний і тихий день, коли можна з успіхом займатися своїми звичайними справами.

Гороскоп на 26 грудня для Стрільців

Відкладіть убік на час Вашу активність і наполегливість, і проявіть чуйність та спостережливість.

Гороскоп на 26 грудня для Козерогів

Якщо Вам сьогодні запропонують допомогу та підтримку, обов’язково скористайтесь цією нагодою.

Гороскоп на 26 грудня для Водоліїв

Будьте уважні та спостережливі – у цю Місячну добу важлива інформація міститься всюди.

Гороскоп на 26 грудня для Риб

Астрологи радять Вам сьогодні приділити час собі – займіться своїм духовним розвитком у колі світлих людей.