Повна халепа: власники яких імен притягують нещастя

На думку експертів, імена людей мають більший вплив на долю та характер людини, ніж знак зодіаку. У деяких випадках те, як звати людину, може вплинути на те, буде вона щасливою чи ні. Можна виділити шість жіночих імен, що притягають біди до їхніх власниць.





Галина

Власницям цього імені рідко щастить у коханні. Галина може мати неземну красу, але чоловік все одно на неї не подивиться. Жінки з цим ім’ям часто перебувають у непростих стосунках. Вони дуже часто прощають зради та образи з боку свого чоловіка.

Мілена

Власниці цього красивого і рідкісного імені не мають гарного здоров’я. Вони схильні до частих і довгих застуд. Більше того, Мілени не здатні самостійно приймати рішення, вони залежні від чужої думки.

Діана

Жінки, названими Діанами, завжди досягають поставленої мети. Вони мають задатки лідера, їм легко будувати кар’єру. Проте невдачі починають переслідувати їх, починаючи з дитинства. Особисте життя у Діан теж складається не найкращим чином. Власниці цього імені найбільше бояться самотності, тому вони знову і знову прощатимуть партнерів, які їх зраджують.

Аврора

Джерело всіх проблем Аврор – це вони самі. Цих жінок нерідко називають ходячими катастрофами. Вони можуть впасти на рівному місці та зламати руку чи ногу. Під час приготування навіть найпростіших страв їм нічого не варто влаштувати пожежу.

Кіра

На перший погляд Кіри здаються холодними та гордовитими. Однак у душі вони дуже вразливі. Ці жінки пропускають усі проблеми через себе, тим самим притягуючи до себе невдачі. Кірам достатньо змінити свій спосіб мислення, щоб стати щасливішим.

Ада

Власницям цього імені не щастить у взаєминах із протилежною статтю. Чоловіки бачать у них лише друзів, але не даму серця. Ада може протягом 10 років зустрічатися зі своїм обранцем, але той так і не наважиться зробити їй пропозицію руки та серця. На жаль, жінки з цим ім’ям найчастіше залишаються самотніми.