В Україні здешевшала валюта: курс валют на 26 травня

Після стрімкого здорожчання євро так само стрімко пішов на спад. На 26 травня Національний банк України встановив його курс на рівні 31 гривні та 18 копійок. Європейська валюта обвалился одразу на 16 копійок.





Слідом за євро здешевшали і інші європейські валюти. Польський злотий подешевшав на 5 копійок. 26 травня за нього проситимуть 6 гривень та 75 копійок. Румунський лей втратив 2 копійки, і торгуватиметься на рівні 6 гривень та та 31 копійки.

НБУ продовжує тримати долар. Курс американської валюти у четвер, 26 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок.