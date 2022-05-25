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В Україні здешевшала валюта: курс валют на 26 травня

25.05.2022
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Після стрімкого здорожчання євро так само стрімко пішов на спад. На 26 травня Національний банк України встановив його курс на рівні 31 гривні та 18 копійок. Європейська валюта обвалился одразу на 16 копійок.


Слідом за євро здешевшали і інші європейські валюти. Польський злотий подешевшав на 5 копійок. 26 травня за нього проситимуть 6 гривень та 75 копійок. Румунський лей втратив 2 копійки,  і торгуватиметься на рівні 6 гривень та та 31 копійки.

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НБУ продовжує тримати долар. Курс американської валюти у четвер, 26 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 26 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,6232
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,9462
KRW100Вона2,3132
HKD1Гонконгівський долар3,7269
DKK1Данська крона4,1915
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро31,1813
EGP1Єгипетський фунт1,5737
JPY10Єна2,3042
PLN1Злотий6,7526
INR10Індійська рупія3,7694
CAD1Канадський долар22,732
HRK1Куна4,1378
MXN1Мексиканське песо1,4693
MDL1Молдовський лей1,5301
ILS1Новий ізраїльський шекель8,6957
NZD1Новозеландський долар18,8709
NOK1Норвезька крона3,0373
ZAR1Ренд1,8641
RUB10Російський рубль5,0328
RON1Румунський лей6,3101
IDR1000Рупія2,0013
SGD1Сінгапурський долар21,2485
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,4286
KZT100Теньге7,0414
TRY1Турецька ліра1,7935
HUF100Форинт8,0379
GBP1Фунт стерлінгів36,5438
CZK1Чеська крона1,2651
SEK1Шведська крона2,9613
CHF1Швейцарський франк30,3663
CNY1Юань Женьміньбі4,3701

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25.05.2022
1 хвилина на прочитання
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