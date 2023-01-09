Сплошная катастрофа: каким знакам зодиака в январе 2023 года не поздоровится

Для некоторых знаков зодиакального круга январь может стать по-настоящему «черным месяцем». По словам астрологов, с проблемами столкнутся Рыбы, Раки и Стрельцы. На них больше всего повлияют отрицательные вибрации, связанные с ретроградным движением Меркурия, Марса и Урана. Так что представителям упомянутых знаков в первый месяц года следует быть готовыми ко всему.

Рыбы

У Рыб уже в первой половине января возникнут проблемы на работе, которые поставят под угрозу всю их карьеру. Обычно очень эмоциональные представители знака в такой ситуации могут даже впасть в депрессию.

Астрологи советуют Рыбам не замыкаться в себе и попросить поддержки у друзей или коллег. Облегчение придет мгновенно, а дела пойдут в гору. Хотя чтобы снова оказаться на той высоте, с которой Рыбы только что упали, им придется изрядно потрудиться.

Рак

Первый месяц 2023 станет для Раков сплошным разочарованием. Представители знака почувствуют вкус предательства. Боль им причинит самый близкий человек, для которого Раки были готовы хоть звезду с неба достать.

Разочарование станет для Раков тяжелым ударом. Они окунутся в себя и забудут о работе и других обязанностях. Вполне возможно, что уроженцы знака в течение этого месяца лишатся значительной суммы денег. Однако следующие месяцы непременно будут успешнее.

Стрелец

В жизни Стрельцов на протяжении текущего месяца будут как взлеты, так и падения. Представители знака добьются выдающихся успехов в работе. Их проекты будут с восторгом приняты руководством и вознаграждены премией. Однако в семье у Стрельцов будет царить полный хаос. Их ждут ежедневные скандалы, а возможно даже окончательный разрыв отношений.

Моральная усталость от таких эмоциональных качель отразится на психологическом состоянии Стрельцов. Свою внутреннюю боль они попытаются задушить, однако все это может сопровождаться вспышками гнева, от которых будут страдать окружающие. С этими «побочными эффектами» представителям знака нужно научиться справляться, иначе их жизнь станет еще сложнее.